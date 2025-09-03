Καιρός: Βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων έως το απόγευμα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου

Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με έντονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται τις επόμενες ώρες.Σύμφωνα με την πρόγνωση του, ο καιρός θα σημειώσει αστάθεια σήμερα και αύριο, ενώ όσον αφορά τις επόμενες εβδομάδες δεν φαίνεται να έρχεται κάποια θερμή αέρια μάζα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Από το πρωί αναμένονται τοπικές μπόρες στην ορεινή Ήπειρο αλλά και στα ορεινότερα τμήματα της δυτικής Μακεδονίας, ενώ μέχρι το μεσημέρι θα επεκταθούν πιο ανατολικά.Σύμφωνα με την πρόγνωση τουη αστάθεια που σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές το Σαββατοκύριακο επιστρέφει το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, φέρνοντας μαζί έντονα φαινόμενα.Από την πλευρά του ο μετεωρολόγοςσε ανάρτησή του κάνει λόγο για πιο ζεστό Φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις. Όπως αναφέρει σύμφωνα με τις εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό Φθινόπωρο στην Ελλάδα, οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα. H Θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου 1 βαθμό σε σχέση με τα κανονικά. Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες. Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.Δεδομένου της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών.»Αναμένονται νεφώσεις στα βορειοδυτικά που σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στο υπόλοιπο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων θα εκδηλωθούν από το πρωί έως το απόγευμα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα δυτικά τμήματα Θεσσαλίας και Στερεάς. Στη συνέχει τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Κεντρική Μακεδονία. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 36, στη Θεσσαλία από 19 έως 37, στην Ήπειρο από 16 έως 28, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 18 έως 33, στην υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 19 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 27, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 33 και στην Κρήτη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ.Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το βράδυ θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.