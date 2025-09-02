Οδύνη στην κηδεία του 17χρονου που πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία στον Βόλο - Φίλοι του έκαναν πορεία με μηχανάκια μέχρι την εκκλησία
Οδύνη στην κηδεία του 17χρονου που πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία στον Βόλο - Φίλοι του έκαναν πορεία με μηχανάκια μέχρι την εκκλησία

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον Νίκο Παλάσκα

Στα λευκά ντύθηκε ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής εκεί όπου τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία του 17χρονου Νίκου Παλάσκα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής στην παραλία του Βόλου, μετά από ρήξη ανευρύσματος, που του προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία.

Η οικογένεια και οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι από την απώλεια, ενώ, σύμφωνα με το magnesianews.gr, οι φίλοι του 18χρονου νωρίτερα, έκαναν πορεία με τα μηχανάκια τους ανεβαίνοντας κεντρικό δρόμο και φορώντας λευκά μπλουζάκια, για να φτάσουν στον Ναό και να πουν το στερνό αντίο.



Ο Ναός γέμισε στεφάνια, ενώ στην έξοδό του υπάρχουν μπομπονιέρες, τηρώντας τη θρησκευτική παράδοση για νέους ανθρώπους, που δεν πρόλαβαν να παντρευτούν.

