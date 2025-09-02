H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο για 48 ώρες στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, αντιδρούν για τις μεταφορές επιβατών με βανάκια
Απεργία των ταξί στην Αττική - Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΑΤΑ
Σε προειδοποιητική 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί για ΚΥΑ που σύμφωνα με τους ίδιους παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα van.
«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Μετά θα ακολουθήσει συνέλευση και, αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε την απόσυρση, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.
Ο κ. Λυμπερόπουλος κατήγγειλε «παραβίαση του Συντάγματος», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος μίλησε χθες στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 για «προειδοποιητική απεργία», σημειώνοντας ότι μετά το διήμερο των κινητοποιήσεων θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. «Αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα πάμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω, τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει», τόνισε.
Η συγκεκριμένη ΚΥΑ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στον κλάδο, καθώς – όπως καταγγέλλουν οι οδηγοί ταξί – δίνει τη δυνατότητα σε van να αναλαμβάνουν συγκοινωνιακό έργο, υποκαθιστώντας έτσι μέρος της δραστηριότητας των ταξί. Ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο «να διαλύσει τα ταξί», λέγοντας ότι «από το 2018 ο κ. Μητσοτάκης και στελέχη της ΝΔ είχαν ταχθεί υπέρ του αφανισμού του κλάδου».
«Δεν στήριξαν τον νόμο 4530 που έβαζε σειρά και αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα έβγαλαν μία ΚΥΑ αντί να πουν δημόσια ότι θέλουν να διαλύσουν τα ταξί αλλάζοντας τον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ μίλησε ακόμη για «παραβίαση του Συντάγματος» και κατηγόρησε το υπουργείο ότι δεν έχει δημιουργήσει μητρώο ούτε έχει ορίσει τον αριθμό των van που μπορούν να δραστηριοποιούνται. «Η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί δεν δουλεύει, με αποτέλεσμα μόνο το 10% να δηλώνει τις μεταφορές», πρόσθεσε.
Επιπλέον, έκανε λόγο για ανύπαρκτους φορολογικούς ελέγχους, σημειώνοντας ότι «οι εταιρείες σβήνουν τα δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου». Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του τουρισμού εξελίσσεται «πλιάτσικο» που αφανίζει τις διαδρομές των ταξί και μιλάμε πλέον για πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο.
