«Εισβολή» Τούρκων ψαράδων στο Αιγαίο, πλησιάζουν μέχρι και τις ελληνικές ακτές - Με διάβημα στην Άγκυρα απαντά η Αθήνα
Σε ετοιμότητα το Λιμενικό με συνεχείς ελέγχους - Ο Κικίλιας ζήτησε από τον Γεραπετρίτη να προχωρήσει σε διάβημα και αυτός συμφώνησε
Με διάβημα προς την τουρκική πλευρά αντιδρά η Αθήνα στην αυξανόμενη παρουσία Τούρκων αλιέων που φτάνουν μέχρι τις ελληνικές ακτές και ψαρεύουν με ανεμότρατες, μια μέθοδο που απαγορεύεται αυστηρά στην Ελλάδα.
Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες στο OPEN, αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να παρέμβει διπλωματικά. «Αντιλαμβάνομαι και επιμένω ότι υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια να ρυθμιστούν όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται σεβασμός των ελληνικών χωρικών υδάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.
Το «κρυφτό» στο Αιγαίο
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, οι Τούρκοι αλιείς εκμεταλλεύονται τα κενά στην επιτήρηση, όταν τα πλωτά του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής βρίσκονται σε άλλες αποστολές - συνήθως για έλεγχο ή διάσωση μεταναστών. Σε εκείνα τα διαστήματα μπαίνουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα και «οργώνουν» τον βυθό, εξαντλώντας τα ιχθυοαποθέματα χωρίς κανέναν περιορισμό.
Μόλις τα πλωτά σκάφη της Ελλάδας επιστρέψουν, οι Τούρκοι αλιείς απομακρύνονται βιαστικά προς τα τουρκικά παράλια, συχνά δείχνοντας δυσαρέσκεια για τον έλεγχο που υφίστανται.
Σημειώνεται πως στην Ελλάδα, το ψάρεμα με ανεμότρατες απαγορεύεται από τις 24 Μαΐου έως τις αρχές Οκτωβρίου, διάστημα κρίσιμο για την προστασία των αλιευτικών πόρων. Αντίθετα, στην Τουρκία τέτοιοι περιορισμοί δεν ισχύουν, γεγονός που εντείνει το πρόβλημα και δημιουργεί τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Μιλώντας χθες στο OPEN ο Πρόεδρος ψαράδων Καλύμνου ανέδειξε το πρόβλημα λέγοντας μάλιστα ότι οι Τούρκοι ψαράδες είναι ακόμα και οπλισμένοι ενώ φτάνουν ακόμα και εκατό μέτρα από την ελληνική ακτή.
