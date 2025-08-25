Στη Λευκάδα με το superyacht Moonrise ο ιδρυτής του WhatsApp - Ο billionaire που ξεκίνησε από τη φτώχεια της Ουκρανίας και κατέκτησε τη Silicon Valley

Στα καταγάλανα νερά της Ελλάδας πλέει αυτές τις ημέρες ένα από τα πιο εντυπωσιακά superyachts του κόσμου, το Moonrise, προσελκύοντας τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών.Εντός του βρίσκεται ο συνιδρυτής του WhatsApp, Jan Koum, ο οποίος απολαμβάνει διακοπές υψηλής πολυτέλειας στη χώρα μας. Πράγματι, το σχεδόν 100 μέτρων μήκους σκάφος του Koum αγκυροβόλησε πρόσφατα στον Κορινθιακό Κόλπο – όπου μαγνήτισε τα βλέμματα όλων στην παραλία Καλάμια της Κορίνθου και στη συνέχεια εθεάθη ανοιχτά της Λευκάδας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί μέρος του καλοκαιρινού του δρομολογίου.Η παρουσία του Moonrise στα ελληνικά νερά δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το υπερπολυτελές σκάφος λειτουργεί ως σύμβολο χλιδής και τεχνολογικής καινοτομίας, αντανακλώντας την εντυπωσιακή πορεία του ιδιοκτήτη του από την ταπεινή του αρχή μέχρι την κορυφή της διεθνούς επιχειρηματικής ελίτ.Ο Jan Koum γεννήθηκε το 1976 στο Κίεβο της Ουκρανίας και η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από στερήσεις. Σε ηλικία 16 ετών μετανάστευσε με τη μητέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχικά επιβίωναν με κουπόνια τροφίμων, ενώ εκείνος δούλευε ως καθαριστής σε ένα παντοπωλείο, μαθαίνοντας παράλληλα μόνος του προγραμματισμό υπολογιστών με μεταχειρισμένα βιβλία.Με επιμονή και έφεση στην τεχνολογία, ο Koum συνίδρυσε το WhatsApp το 2009 μαζί με τον Brian Acton – μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας παγκοσμίως και γνώρισε εκρηκτική επιτυχία, φτάνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες μέσα σε λίγα χρόνια. Το 2014, ο Koum πούλησε το WhatsApp στο Facebook (νυν Meta) έναντι του αστρονομικού ποσού των 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τον εκτόξευσε στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.Σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία σήμερα εκτιμάται περίπου στα 15–17 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους κορυφαίους δισεκατομμυριούχους διεθνώς.Παρά τον αμύθητο πλούτο του, ο 49χρονος Koum φημίζεται για το χαμηλό προφίλ που διατηρεί – αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και επικεντρώνεται σε επενδύσεις στην τεχνολογία και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Είναι γνωστός λάτρης της αυτοκίνησης, με μια περίφημη συλλογή από supercars και ιδιαίτερη αδυναμία στα μοντέλα Porsche και Ferrari (θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συλλέκτες στις ΗΠΑ).Την ίδια αγάπη δείχνει και για τη θάλασσα: πέρα από το Moonrise, διαθέτει κι άλλα πολυτελή σκάφη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το βοηθητικό mega-yacht Nebula που συνοδεύει το κύριο σκάφος του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει παραγγείλει και νέα yachts για τη συλλογή του. Το Moonrise ωστόσο αποτελεί την ναυαρχίδα του στόλου του και το απόλυτο status symbol στο lifestyle του Koum – ένα «πλωτό παλάτι» με το οποίο εξερευνά κοσμοπολίτικους προορισμούς μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Το Moonrise συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα superyachts που έχουν κατασκευαστεί από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Feadship. Ναυπηγήθηκε το 2020 και έχει μήκος σχεδόν 100 μέτρα, γεγονός που το φέρνει ανάμεσα στα κορυφαία σκάφη του είδους παγκοσμίως. Η αξία του εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 220 έως 330 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με την πηγή.Το εξωτερικό του σκάφους σχεδιάστηκε από το ολλανδικό στούντιο De Voogt, ενώ για τους εσωτερικούς χώρους υπεύθυνος ήταν ο διάσημος Γάλλος designer Rémi Tessier, με αποτέλεσμα ένα σκάφος που συνδυάζει κομψή αισθητική, προηγμένη τεχνολογία και ασυναγώνιστη άνεση.Σε ό,τι αφορά τη διαρρύθμισή του, το Moonrise μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε 8 υπερπολυτελείς καμπίνες, ενώ διαθέτει χώρο για 32 μέλη πληρώματος (συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου) ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εν πλω. Οι ανέσεις του είναι αντάξιες ενός πεντάστερου ξενοδοχείου: το yacht διαθέτει ιδιωτικό κατάστρωμα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη, κινηματογράφο, και ένα τεράστιο sundeck που περιλαμβάνει γυμναστήριο, χώρο μασάζ και ακόμη και κομμωτήριο.Στα κατώτερα καταστρώματα υπάρχει πολυτελές beach club δίπλα στο νερό, ενώ στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει ακόμα και ελικοδρόμιο, καλύπτοντας κάθε πιθανή απαίτηση των ιδιοκτητών και φιλοξενούμενων.Το Moonrise διακρίνεται επίσης για τις καινοτομίες του στην ναυτική τεχνολογία. Εξωτερικά δεν θα δει κανείς τα συνηθισμένα μεγάλα «radar domes» δορυφορικής επικοινωνίας, καθώς το σκάφος χρησιμοποιεί ενσωματωμένους δέκτες Starlink που προσφέρουν συνεχή δορυφορική σύνδεση χωρίς να διαταράσσουν τις καθαρές γραμμές του σχεδιασμού. Παρά το μέγεθός του, πλέει σχεδόν αθόρυβα – ειδικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις στην προπέλα, στους σταθεροποιητές και στο σύστημα αγκυροβόλησης μειώνουν δραστικά τον θόρυβο, προσφέροντας στους επιβαίνοντες μια ήρεμη εμπειρία ταξιδιού.Φυσικά, το σκάφος διαθέτει ευρύχωρα καταστρώματα για υπαίθρια διασκέδαση, πλατφόρμα κολύμβησης και γκαράζ που κρύβει τα βοηθητικά σκάφη (tenders) και μια πληθώρα θαλάσσιων παιχνιδιών για τους λάτρεις των σπορ.Για τις μετακινήσεις του, το superyacht εφοδιάζεται με δύο πανίσχυρους κινητήρες MTU που του χαρίζουν μέγιστη ταχύτητα περίπου 20 κόμβων, ενώ η εντυπωσιακή αυτονομία του ξεπερνά τα 4.500 ναυτικά μίλια, επιτρέποντας άνετα υπερατλαντικά ταξίδια χωρίς ανεφοδιασμό.Συνοδευτικό του Moonrise είναι το ειδικό support vessel “Nebula” – ένα δεύτερο σκάφος μήκους ~60μ και αξίας ~$40 εκατ. που λειτουργεί ως πλωτή βάση υποστήριξης, με υπόστεγο για ελικόπτερα, έξτρα χώρους πληρώματος και αποθήκες για εξοπλισμό, tender, jet-ski και κάθε λογής παιχνίδι θαλάσσης.To ίδιο το Moonrise έχει λάβει διακρίσεις: το 2021 αναδείχθηκε το καλύτερο mega-yacht στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα πραγματικό “πλωτό παλάτι”.Η επιλογή του Jan Koum να φέρει την προσωπική του θαλαμηγό στα ελληνικά νερά μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόσφατα στοιχεία παρακολούθησης έδειξαν ότι το Moonrise ολοκλήρωσε επιτυχώς δοκιμαστικά ταξίδια στη Βόρεια Θάλασσα και πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι στη Νορβηγία, ενώ η μετέπειτα παρουσία του στην Ελλάδα υποδηλώνει την προτίμηση του Koum για τα γραφικά τοπία και την ιδιωτικότητα που προσφέρουν οι ελληνικοί προορισμοί.Δεν είναι άλλωστε μυστικό ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν αγαπημένο προορισμό για μεγιστάνες και τα superyachts τους. Η Λευκάδα και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, με τα καταγάλανα νερά και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά τους, προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό ώστε προσωπικότητες όπως ο Koum να απολαύσουν διακριτικά τις διακοπές τους.Το Moonrise εντάσσεται έτσι στη λαμπρή παρέλαση των mega yachts που κάθε καλοκαίρι κλέβουν την παράσταση στις ελληνικές θάλασσες, επιβεβαιώνοντας το γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων για διακοπές πολυτελείας στη θάλασσα