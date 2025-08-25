Σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ζώου στην Ερμιονίδα: 81χρονος έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του και τον σκότωσε
Σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ζώου στην Ερμιονίδα: 81χρονος έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του και τον σκότωσε
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής και ο ηλικιωμένος άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί
Αποτροπιασμό προκαλεί μια υπόθεση κακοποίησης ζώου στην Ερμιονίδα με δράστη έναν 81χρονο ο οποίος είχε δέσει στο αυτοκίνητό του έναν σκύλο και τον έσερνε, προκαλώντας τον βασανιστικό θάνατό του.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ο ηλικιωμένος άνδρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 25 Αυγούστου 2025 από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ της Κυριακής 24 Αυγούστου, ο ηλικιωμένος οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο έχοντας δεμένο στο πίσω μέρος του έναν σκύλο. Το ζώο σύρθηκε στο οδόστρωμα, με συνέπεια να υποστεί θανατηφόρο τραυματισμό.
Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του δράστη και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων. Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.
