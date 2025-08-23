Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία στον Ασπρόπυργο
Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία στον Ασπρόπυργο

Συνελήφθη και μία 37χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία στον Ασπρόπυργο
Στη σύλληψη ενός 14χρονου και 17χρονου για ληστεία, προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Αυγούστου, στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, συνελήφθη και μία 37χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 2 κυνηγετικά όπλα και 60 φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

