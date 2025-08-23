Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία στον Ασπρόπυργο
Συνελήφθη και μία 37χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Στη σύλληψη ενός 14χρονου και 17χρονου για ληστεία, προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Αυγούστου, στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, συνελήφθη και μία 37χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 2 κυνηγετικά όπλα και 60 φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
