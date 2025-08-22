Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 43χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη με νοητική υστέρηση στη Θεσσαλονίκη
Οι πράξεις έγιναν έξω από παρεκκλήσι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το απόγευμα την περασμένης Τρίτης
Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 43χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ενα 14χρονο κορίτσι με νοητική υστέρηση, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Εις βάρος του κατηγορουμένου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου και παραμένει υπό κράτηση.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία η ανήλικη, μαζί με μητέρα της, οι πράξεις έγιναν έξω από παρεκκλήσι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το απόγευμα την περασμένης Τρίτης.
Η ανήλικη, η οποία εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου, κατήγγειλε ότι ο άνδρας τον οποίο γνώριζε εξ όψεως, αφού την πλησίασε στη συνέχεια την έπεισε να την ακολούθησε στο παρακείμενο εκκλησάκι. Εκεί φαίνεται ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, εκμεταλλευόμενος την αναπηρία της, παρόλο που το κορίτσι αρνήθηκε.
Με ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας του Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος συνελήφθη την ώρα που βρισκόταν σε κατάστημα καφέ - ψιλικών της περιοχής και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών.
