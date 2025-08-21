Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Βίαιη ληστεία σε Γερμανούς τουρίστες έξω από νυχτερινό κέντρο στο Φαληράκι της Ρόδου
Βίαιη ληστεία σε Γερμανούς τουρίστες έξω από νυχτερινό κέντρο στο Φαληράκι της Ρόδου
Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οι δράστες αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου
Ένα βίαιο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/8) στο Φαληράκι της Ρόδου, όπου τέσσερις άνδρες επιτέθηκαν σε τρεις νεαρούς Γερμανούς έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, τραυματίζοντάς τους και αφαιρώντας προσωπικά τους αντικείμενα.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, όλα έγιναν στις 06:00 το πρωί, όταν οι τρεις νεαροί (ένας 25χρονος, ένας 24χρονος και ένας ακόμη) δέχθηκαν ξαφνική επίθεση στην οδό Ερμού στο Φαληράκι. Οι δράστες τους χτύπησαν με γροθιές, κλωτσιές και γυάλινα μπουκάλια, ρίχνοντάς τους στο έδαφος και στη συνέχεια αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 1.350 ευρώ, καθώς και μία ασημένια αλυσίδα αξίας 500 ευρώ.
Δύο από τα θύματα της επίθεσης εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Ο 24χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση.
Ο 25χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για να καταγραφούν επισήμως τα τραύματά του. Το τρίτο θύμα αποχώρησε πριν την άφιξη της αστυνομίας και μέχρι στιγμής αναζητείται για να καταθέσει.
Στην κατάθεσή του ο 25χρονος ανέφερε ότι ο πρώτος εκ των δραστών ήταν αραβικής καταγωγής, ο δεύτερος τουρκικής καταγωγής και μιλούσε ελληνικά, ο τρίτος είχε μαύρο χρώμα δέρματος, ενώ για τον τέταρτο δεν μπόρεσε να δώσει σαφή περιγραφή. Η ανομοιογένεια στα χαρακτηριστικά τους καθιστά δύσκολο το έργο των αρχών, που προσπαθούν να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.
Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 380 του Ποινικού Κώδικα. Οι δράστες αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και υποδομών γύρω από το νυχτερινό κέντρο.
Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να ανήκουν σε οργανωμένη ομάδα που δρα σε περιστατικά βίας και ληστειών, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι δρόμοι είναι γεμάτοι από τουρίστες σε κατάσταση μέθης ή κόπωσης.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, όλα έγιναν στις 06:00 το πρωί, όταν οι τρεις νεαροί (ένας 25χρονος, ένας 24χρονος και ένας ακόμη) δέχθηκαν ξαφνική επίθεση στην οδό Ερμού στο Φαληράκι. Οι δράστες τους χτύπησαν με γροθιές, κλωτσιές και γυάλινα μπουκάλια, ρίχνοντάς τους στο έδαφος και στη συνέχεια αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 1.350 ευρώ, καθώς και μία ασημένια αλυσίδα αξίας 500 ευρώ.
Δύο από τα θύματα της επίθεσης εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Ο 24χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση.
Ο 25χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για να καταγραφούν επισήμως τα τραύματά του. Το τρίτο θύμα αποχώρησε πριν την άφιξη της αστυνομίας και μέχρι στιγμής αναζητείται για να καταθέσει.
Στην κατάθεσή του ο 25χρονος ανέφερε ότι ο πρώτος εκ των δραστών ήταν αραβικής καταγωγής, ο δεύτερος τουρκικής καταγωγής και μιλούσε ελληνικά, ο τρίτος είχε μαύρο χρώμα δέρματος, ενώ για τον τέταρτο δεν μπόρεσε να δώσει σαφή περιγραφή. Η ανομοιογένεια στα χαρακτηριστικά τους καθιστά δύσκολο το έργο των αρχών, που προσπαθούν να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.
Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 380 του Ποινικού Κώδικα. Οι δράστες αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και υποδομών γύρω από το νυχτερινό κέντρο.
Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να ανήκουν σε οργανωμένη ομάδα που δρα σε περιστατικά βίας και ληστειών, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι δρόμοι είναι γεμάτοι από τουρίστες σε κατάσταση μέθης ή κόπωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα