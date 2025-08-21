Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Επεισοδιακή επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Χανιά: Βρήκαν 7 κιλά κάνναβη, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Επεισοδιακή επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Χανιά: Βρήκαν 7 κιλά κάνναβη, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 49, 60 και 68 ετών - Ελαφρύς ο τραυματισμός των αστυνομικών
Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 49, 60 και 68 ετών, που κατηγορούνται για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων προχώρησε η ΕΛΑΣ στα Χανιά.
Η επιχείρηση αποκάλυψε πάνω από 7 κιλά κάνναβης, 16 δενδρύλλια ύψους 1,80 μ., αλλά και βαρύ οπλισμό, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης, 8 οχήματα και μετρητά άνω των 7.600 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιών πόρτας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».
Πηγή: neakriti.gr
Η επιχείρηση αποκάλυψε πάνω από 7 κιλά κάνναβης, 16 δενδρύλλια ύψους 1,80 μ., αλλά και βαρύ οπλισμό, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης, 8 οχήματα και μετρητά άνω των 7.600 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιών πόρτας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση στα ΧανιάΣύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «συνελήφθησαν χθες (20.08.2025) σε περιοχή των Χανίων, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, 3 ημεδαποί ηλικίας 49, 60 και 68 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- · -7- κιλά και -135- γραμμάρια κάνναβης
- · -16- δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,80 μέτρων
- · Μια (1) κυνηγετική καραμπίνα
- · Έξι (6) φυσίγγια
- · Έντεκα (11) συσκευές εντοπισμού
- · Τρία (3) TABLET
- · Ένα (1) DRONE
- · Οκτώ (8) κάμερες παρακολούθησης
- · Μια (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
- · Ένας (1) πλαστικός τρίφτης περιέχων ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
- · Τρία (3) μαχαίρια
- · Μια (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος
- · Δυο (2) πολεμικοί όλμοι
- · Μια (1) ζυγαριά ακριβείας
- · Δεκαεπτά (17) συσκευές κινητής τηλεφωνίας
- · Χρηματικό ποσό επτά χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ (7.605)
- · Οκτώ (8) οχήματα
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».
Πηγή: neakriti.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα