Σεισμός τώρα στα ανοιχτά των Χανίων
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 54,8 χιλιόμετρα
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ έγινε στα ανοιχτά των Χανίων το απόγευμα της Τετάρτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 54,8 χιλιόμετρα.
