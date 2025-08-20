Σεισμός τώρα στα ανοιχτά των Χανίων
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα Σεισμός Χανιά

Σεισμός τώρα στα ανοιχτά των Χανίων

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 54,8 χιλιόμετρα

Σεισμός τώρα στα ανοιχτά των Χανίων
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ έγινε στα ανοιχτά των Χανίων το απόγευμα της Τετάρτης. 

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 54,8 χιλιόμετρα.

