Επιδημία κατάχρησης αλκοόλ από ανηλίκους παρά την απαγόρευση πώλησης - Συλλήψεις γονέων, βαριά πρόστιμα σε επιχειρηματίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η κατανάλωση αλκοόλ είναι ένας από τους πιο συχνούς παράγοντες θανάτου στους νέους της Ευρώπης, εάν υπολογίσει κανείς τον κίνδυνο τα τροχαία ατυχήματα και άλλες ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. Επιπλέον, το αλκοόλ αποτελεί τον τρίτο παράγοντα κινδύνου για χρόνιες ασθένειες. Πιο αναλυτικά, φαίνεται ότι προκαλεί 60 διαφορετικές ασθένειες, ενώ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για άλλες 200.