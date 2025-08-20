Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Επιδημία κατάχρησης αλκοόλ από ανηλίκους παρά την απαγόρευση πώλησης - Συλλήψεις γονέων, βαριά πρόστιμα σε επιχειρηματίες
Επιδημία κατάχρησης αλκοόλ από ανηλίκους παρά την απαγόρευση πώλησης - Συλλήψεις γονέων, βαριά πρόστιμα σε επιχειρηματίες
Παρά τον πρόσφατο νόμο που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, τα περιστατικά μέθης, ειδικά σε γλέντια στην επαρχία, είναι αλλεπάλληλα
Ο Αύγουστος, και ειδικά η τελευταία εβδομάδα του, συνοδεύτηκε από ανησυχητικά περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, φέρνοντας στο προσκήνιο το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης οινοπνευματωδών σε παιδιά και εφήβους.
Όπως σημειώνει το ygeiamou.gr, παρά το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που θεσπίζει αυστηρές ποινές για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, το φαινόμενο εξακολουθεί να καταγράφεται με ένταση, ιδιαίτερα σε τοπικά γλέντια και πανηγύρια στην επαρχία.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 15χρονης στο Αγρίνιο, η οποία ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε πάρτι σε χωριό του Βάλτου. Η κοπέλα χρειάστηκε να μεταφερθεί διαδοχικά σε τρία νοσοκομεία μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, ενώ η Αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα που φέρονται ως διοργανωτές του πάρτι.
Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αργότερα στην Κρήτη, όταν μία 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Λασιθίου με σοβαρά συμπτώματα μέθης, συνοδεία του πατέρα της.
Το ζήτημα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που δεν αφήνει αδιάφορους ούτε τους καλλιτέχνες που απευθύνονται στη νεολαία. Ο γνωστός τράπερ Rack σε συναυλία του επεσήμανε δημόσια σε 15χρονο θεατή ότι δεν πρέπει να καταναλώνει αλκοόλ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πρόληψη και ευαισθητοποίηση.
Οι γιατροί στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας αντιμετωπίζουν συχνά τέτοια περιστατικά. Σύμφωνα με στοιχεία από τα ΤΕΠ των Παίδων «Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα καταγράφονται κρούσματα μέθης ανηλίκων. Η βαρύτητα των περιστατικών ποικίλλει, από ήπια ζάλη μέχρι σοβαρή δηλητηρίαση που απαιτεί πλύση στομάχου.
Το πρόβλημα, όπως αναγνωρίζουν υγειονομικές αρχές, είναι βαθύτερο: οι ανήλικοι συχνά αποκτούν εύκολα πρόσβαση σε αλκοόλ μέσω παρέας ή σε διοργανώσεις όπου δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα οι περιορισμοί τηρούνται πιο αυστηρά από μίνι μάρκετ και κέντρα διασκέδασης, στην περιφέρεια τα μέτρα συχνά παραβλέπονται.
Η ψήφιση του νέου νόμου αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ωστόσο η εφαρμογή του και οι έλεγχοι θα κρίνουν την αποτελεσματικότητά του. Στο μεταξύ, τα νοσοκομεία και οι οικογένειες έρχονται αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο που, όπως όλα δείχνουν, εξακολουθεί να εξελίσσεται σε σοβαρή κοινωνική πληγή.
Η βασική ρύθμιση του νέου νόμου που ψηφίστηκε είναι η επίδειξη εγγράφου που πιστοποιεί την ενηλικότητα όταν πρόκειται για πώληση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων. Γενικά, προβλέπονται οι εξής κυρώσεις:
– Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού ενώ δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
– Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
– Σε όσους πωλούν, προσφέρουν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Με απόφαση της αρχής, που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια αυτής, για χρονικό διάστημα από πέντε έως δέκα ημέρες, το οποίο προσαυξάνεται σε 30 ημέρες, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη και για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
– Σε όσους επιτρέπουν σε ανηλίκους την είσοδο και την παραμονή σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις ξεχωριστά. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, για χρονικό διάστημα πέντε ημερών, το οποίο σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, προσαυξάνεται σε 20 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.
Όπως σημειώνει το ygeiamou.gr, παρά το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που θεσπίζει αυστηρές ποινές για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, το φαινόμενο εξακολουθεί να καταγράφεται με ένταση, ιδιαίτερα σε τοπικά γλέντια και πανηγύρια στην επαρχία.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 15χρονης στο Αγρίνιο, η οποία ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε πάρτι σε χωριό του Βάλτου. Η κοπέλα χρειάστηκε να μεταφερθεί διαδοχικά σε τρία νοσοκομεία μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, ενώ η Αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα που φέρονται ως διοργανωτές του πάρτι.
Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αργότερα στην Κρήτη, όταν μία 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Λασιθίου με σοβαρά συμπτώματα μέθης, συνοδεία του πατέρα της.
Το ζήτημα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που δεν αφήνει αδιάφορους ούτε τους καλλιτέχνες που απευθύνονται στη νεολαία. Ο γνωστός τράπερ Rack σε συναυλία του επεσήμανε δημόσια σε 15χρονο θεατή ότι δεν πρέπει να καταναλώνει αλκοόλ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πρόληψη και ευαισθητοποίηση.
Οι γιατροί στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας αντιμετωπίζουν συχνά τέτοια περιστατικά. Σύμφωνα με στοιχεία από τα ΤΕΠ των Παίδων «Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα καταγράφονται κρούσματα μέθης ανηλίκων. Η βαρύτητα των περιστατικών ποικίλλει, από ήπια ζάλη μέχρι σοβαρή δηλητηρίαση που απαιτεί πλύση στομάχου.
Το πρόβλημα, όπως αναγνωρίζουν υγειονομικές αρχές, είναι βαθύτερο: οι ανήλικοι συχνά αποκτούν εύκολα πρόσβαση σε αλκοόλ μέσω παρέας ή σε διοργανώσεις όπου δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα οι περιορισμοί τηρούνται πιο αυστηρά από μίνι μάρκετ και κέντρα διασκέδασης, στην περιφέρεια τα μέτρα συχνά παραβλέπονται.
Η ψήφιση του νέου νόμου αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ωστόσο η εφαρμογή του και οι έλεγχοι θα κρίνουν την αποτελεσματικότητά του. Στο μεταξύ, τα νοσοκομεία και οι οικογένειες έρχονται αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο που, όπως όλα δείχνουν, εξακολουθεί να εξελίσσεται σε σοβαρή κοινωνική πληγή.
Η βασική ρύθμιση του νέου νόμου που ψηφίστηκε είναι η επίδειξη εγγράφου που πιστοποιεί την ενηλικότητα όταν πρόκειται για πώληση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων. Γενικά, προβλέπονται οι εξής κυρώσεις:
– Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού ενώ δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
– Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
– Σε όσους πωλούν, προσφέρουν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Με απόφαση της αρχής, που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια αυτής, για χρονικό διάστημα από πέντε έως δέκα ημέρες, το οποίο προσαυξάνεται σε 30 ημέρες, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη και για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
– Σε όσους επιτρέπουν σε ανηλίκους την είσοδο και την παραμονή σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις ξεχωριστά. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, για χρονικό διάστημα πέντε ημερών, το οποίο σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, προσαυξάνεται σε 20 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.
Σύμφωνα με τα δεδομένα, η κατανάλωση αλκοόλ είναι ένας από τους πιο συχνούς παράγοντες θανάτου στους νέους της Ευρώπης, εάν υπολογίσει κανείς τον κίνδυνο τα τροχαία ατυχήματα και άλλες ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. Επιπλέον, το αλκοόλ αποτελεί τον τρίτο παράγοντα κινδύνου για χρόνιες ασθένειες. Πιο αναλυτικά, φαίνεται ότι προκαλεί 60 διαφορετικές ασθένειες, ενώ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για άλλες 200.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα