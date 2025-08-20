Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Καιρός: Περιορίζεται η αστάθεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία - Σχεδόν 16 χιλιοστά η βροχή χθες στην Αττική
Καιρός: Περιορίζεται η αστάθεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία - Σχεδόν 16 χιλιοστά η βροχή χθες στην Αττική
Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Κυριακή
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες και από τις μπόρες και τη δροσιά το κύριο χαρακτηριστικό του τόσο την Παρασκευή όσο και ο Σάββατο, θα είναι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.
Σήμερα η αστάθεια και οι μεσημεριανές μπόρες θα περιοριστούν σε έκταση, με αποτέλεσμα ο καιρός για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας να είναι αίθριος. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα στη νησιωτική χώρα και στα δυτικότερα τμήματα. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στην Στερεά.
Στο κέντρο της Αθήνας μάλιστα καταγράφηκαν 15.8 χιλιοστά βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρούμε σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Σημειώνεται ότι βροχή ανω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) έχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 36, στην Ήπειρο από 14 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 32 και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό ναι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.
Σήμερα η αστάθεια και οι μεσημεριανές μπόρες θα περιοριστούν σε έκταση, με αποτέλεσμα ο καιρός για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας να είναι αίθριος. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα στη νησιωτική χώρα και στα δυτικότερα τμήματα. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στην Στερεά.
Βροχές και καταιγίδες χθες και στην ΑττικήΒροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη 19 Αυγούστου στην ηπειρωτική χώρα, με τα σημαντικότερα ύψη βροχής να σημειώνονται στην Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ήπειρο, άλλα και στην Αττική.
Στο κέντρο της Αθήνας μάλιστα καταγράφηκαν 15.8 χιλιοστά βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρούμε σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Σημειώνεται ότι βροχή ανω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) έχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή.
Ο καιρός σήμεραO καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς καταιγίδες στα βόρεια.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 36, στην Ήπειρο από 14 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 32 και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό ναι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.
Ο καιρός την Πέμπτη 21 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Παρασκευή 22 ΑυγούστουΣτα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 και πιθανόν να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 23 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Ο καιρός την Κυριακή 24 ΑυγούστουΣτα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ
Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα