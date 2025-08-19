Καστοριά: Άκαρπες οι έρευνες για τον δραπέτη κρατούμενο - Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό
Καστοριά: Άκαρπες οι έρευνες για τον δραπέτη κρατούμενο - Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό
Διέφυγε έπειτα από απροσεξία των αστυνομικών - Σε βάρος του εκκρεμούσαν βαρύτατες καταδικαστικές αποφάσεις
Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 28χρονου αλβανικής καταγωγής, ο οποίος απέδρασε χθες το μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος μετά από χειρουργική επέμβαση.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κρατούμενος εκμεταλλεύτηκε την απροσεξία των δύο αστυνομικών που τον συνόδευαν, όταν του επέτρεψαν να βγει για τσιγάρο, και κατάφερε να διαφύγει από το ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο-κελί.
Ο 28χρονος είχε συλληφθεί πρόσφατα για αδικήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών, την κατοχή ναρκωτικών και την απείθεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν βαρύτατες καταδικαστικές αποφάσεις: κάθειρξη 12 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης που διέτασσε τη σύλληψή του.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, με συνεχείς ελέγχους σε διασταυρώσεις, οδικά δίκτυα και οχήματα που κινούνται προς Φλώρινα, Κοζάνη αλλά και προς τα σύνορα με την Αλβανία. Παράλληλα, διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατόρθωσε να αποδράσει, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα για τον τρόπο φύλαξής του.
Να σημειωθεί ότι ο δραπέτης είχε τραυματιστεί πρόσφατα στην προσπάθειά του να διαφύγει μέσω μη νομοθετημένου συνοριακού περάσματος προς την Αλβανία με την βοήθεια ενός 29χρονου ομοεθνή του, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Καστοριάς για χειρουργική επέμβαση, απ’ όπου και κατάφερε να αποδράσει.
