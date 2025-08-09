Τη Δευτέρα η απολογία του 23χρονου, τον οποίο κατήγγειλε 17χρονη για βιασμό στη Σκιάθο - Αρνείται τις κατηγορίες
Τη Δευτέρα η απολογία του 23χρονου, τον οποίο κατήγγειλε 17χρονη για βιασμό στη Σκιάθο - Αρνείται τις κατηγορίες
Ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε σωματική επαφή μεταξύ τους - Η 17χρονη φέρεται να αρνήθηκε την εξέταση DNA
Αρνείται τις κατηγορίες περί βιασμού της 17χρονης τουρίστριας ο 23χρονος Σουηδός - ο οποίος όπως κατήγγειλε η ανήλικη την βίασε σε δωμάτιο βίλας στη Σκιάθο το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο gegonotanews.gr, ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή τη Δευτέρα.
Όπως αναφέρει το ίδιο ειδησογραφικό μέσο, ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι η παρέα της 17χρονης τον ακολούθησε στη βίλα που ανήκει σε φίλο του και έκαναν μαζί μπάνιο στην πισίνα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο 23χρονος και η ανήλικη πήγαν στο ίδιο δωμάτιο για να κοιμηθούν, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε σωματική επαφή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 17χρονη αρνήθηκε και την εξέταση DNA, ενώ νωρίτερα είχε αρνηθεί να διενεργηθεί και ιατροδικαστική εξέταση.
Σημειώνεται ότι η ανήλικη, σε κατάσταση σοκ, είχε περιγράψει σε κατάσταση σοκ στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της Πέμπτης γνώρισε έναν άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός την οδήγησε σε ιδιαίτερο χώρο όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε.
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό άμεσα και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.
Τι κατήγγειλε η 17χρονη
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό άμεσα και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.
