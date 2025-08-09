Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο
Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο
Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης για τη διαπίστωση τυχόν ιχνών σεξουαλικής κακοποίησης
Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές μιας 17χρονης αλλοδαπής στη Σκιάθο, καθώς, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές έπεσε θύμα βιασμού από 23χρονο άνδρα.
Η ανήλικη, σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της Πέμπτης γνώρισε έναν άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός την οδήγησε σε ιδιαίτερο χώρο όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό άμεσα και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.
Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης για τη διαπίστωση τυχόν ιχνών σεξουαλικής κακοποίησης.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες που έχουν καταγραφεί φέτος στο νησί. Οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
πηγή: thenewspaper
Η ανήλικη, σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της Πέμπτης γνώρισε έναν άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός την οδήγησε σε ιδιαίτερο χώρο όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό άμεσα και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.
Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης για τη διαπίστωση τυχόν ιχνών σεξουαλικής κακοποίησης.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες που έχουν καταγραφεί φέτος στο νησί. Οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
πηγή: thenewspaper
Ειδήσεις σήμερα:
Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Ανατολική Αττική: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις και 112 τα ξημερώματα για το Χάρβαλο
Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 Περιφέρειες
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Ανατολική Αττική: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις και 112 τα ξημερώματα για το Χάρβαλο
Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 Περιφέρειες
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα