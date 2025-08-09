Χαλκιδική: Έκλεψαν 69 εξωλέμβιους κινητήρες, αξίας άνω των 500.000 ευρώ σε τρία χρόνια – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται για τα ίδια αδικήματα και ένας άνδρας, συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.