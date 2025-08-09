ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χαλκιδική: Έκλεψαν 69 εξωλέμβιους κινητήρες, αξίας άνω των 500.000 ευρώ σε τρία χρόνια – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Κατηγορούνται για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της εγκληματικής οργάνωσης

Μετά από πολύμηνη έρευνα η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών για τις κλοπές 69 εξωλέμβιων κινητήρων θαλάσσιων σκαφών, αξίας άνω των 500.000 ευρώ, που έγιναν την τριετία 2023 – 2025 σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο άνδρες λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση και έκλεβαν κυρίως εξωλέμβιους κινητήρες σκαφών αναψυχής ή επαγγελματικών σκαφών, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Συγκεκριμένα, εντόπιζαν τα σκάφη που είτε ελλιμενίζονταν, είτε βρίσκονταν σταθμευμένα σε χερσαίο χώρο και στη συνέχεια δρώντας κυρίως τις νυχτερινές ώρες, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αφαιρούσαν κυρίως τους εξωλέμβιους κινητήρες των σκαφών.

Με αυτόν τον τρόπο, διέπραξαν από τις αρχές του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025 συνολικά 69 κλοπές, αφαιρώντας κυρίως τους εξωλέμβιους κινητήρες των σκαφών, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 530.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

- 3 εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσης,
- 2 συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους θαλάσσης,
- 1 κοπίδι,
- διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και
- το χρηματικό ποσό των 640 ευρώ

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται για τα ίδια αδικήματα και ένας άνδρας, συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

