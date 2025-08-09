Συνελήφθη 38χρονος που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας πριν δύο μήνες στην Αθήνα

Το περιστατικό είχε σημειωθεί βράδυ της 7ης Ιουνίου στην οδό Νιόβης κοντά στην πλατεία Αμερικής - Ο 38χρονος προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη παρουσιάζοντας πλαστή ταυτότητα - Είχε μαζί του και ναρκωτικά