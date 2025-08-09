Συνελήφθη 38χρονος που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας πριν δύο μήνες στην Αθήνα
Το περιστατικό είχε σημειωθεί βράδυ της 7ης Ιουνίου στην οδό Νιόβης κοντά στην πλατεία Αμερικής - Ο 38χρονος προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη παρουσιάζοντας πλαστή ταυτότητα - Είχε μαζί του και ναρκωτικά
Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Τετάρτης 6 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ένας 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 7ης Ιουνίου, στην οδό Νιόβης, κοντά στην πλατεία Αμερικής, ο 38χρονος μαζί με άλλα άτομα, αφού αποβιβάστηκαν από όχημα, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.
Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων στο πλαίσιο διενεργηθείσας προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής.
Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, βραδινές ώρες της Τετάρτης εντόπισαν τον 38χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου προκειμένου να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, δήλωσε παραποιημένα στοιχεία ταυτότητας. Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.
Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του σε βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
