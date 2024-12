Κώστας Χαρδαβέλλας: Οι γάμοι, η σύζυγος που έμεινε μαζί του μέχρι το τέλος και η μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση

Η μεγάλη καριέρα στη δημοσιογραφία



Οι τρεις γάμοι και ο γιος του Κωνσταντίνος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλλας Ο Κώστας Χαρδαβέλλας γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1945 στην Αθήνα και σπούδασε δημοσιογραφία. Πρωτοεμφανίστηκε στον κλάδο όταν προσλήφθηκε στην εφημερίδα Έθνος.Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1977, με την παρουσίαση της εκπομπής Πρόσκληση στο στούντιο στην ΕΡΤ και από τότε απέκτησε μεγάλη δημοφιλία. Συμμετείχε στην ψυχαγωγική εκπομπή Σάββατο πρωί, Κυριακή βράδυ το 1978, ενώ μαζί με τους δημοσιογράφους Γιάννη Δημαρά και Γιώργο Λιάνη παρουσίαζε την πετυχημένη και πολυσυζητημένη εκπομπή Ρεπόρτερς, στην ΥΕΝΕΔ το 1982 και μετέπειτα στην ΕΡΤ2.Με αυτούς τους δύο δημοσιογράφους συμμετείχε και στην επετειακή εκπομπή της ΕΡΤ2 για το κλείσιμο των 20 χρόνων από τη δημιουργία της ελληνικής τηλεόρασης.Μετά το άνοιγμα της ιδιωτικής τηλεόρασης, το 1993, ο Κώστας Χαρδαβέλλας πήγε στο MEGA όπου παρουσίαζε δύο τηλεοπτικές εκπομπές: το «60 λεπτά χωρίς μοντάζ» και το «Ρεπορτάζ στην ομίχλη» η οποία μετετέθη το 1994 στον τότε ΣΚΑΪ και το 1995 στο Star, όπου παρέμεινε μέχρι το 1999.Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε να παρουσιάζει την ψυχαγωγική εκπομπή «Πρεμιέρα». Το 2000 πήγε στον ΑΝΤ1 και παρουσίασε την ενημερωτική εκπομπή «9η Εντολή», ενώ τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στην κρατική τηλεόραση και συγκεκριμένα στην ΕΤ1, όπου παρουσίασε την ενημερωτική εκπομπή www.άνθρωποι.gr.Το 2002 πήγε στο Alter, όπου παρουσίαζε, μέχρι το κλείσιμο του, τρεις ενημερωτικές εκπομπές: Ο Αθέατος Κόσμος (2002-2011), το Χωρίς Μοντάζ ΙΙ (2003-2004), και Οι Πύλες του ανεξήγητου (2004-2010). Το 2011, με το κλείσιμο του Alter, έμεινε για λίγο χωρίς τηλεοπτική στέγη. Το 2013 μπήκε στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού GR TV, όπου συνέχισε να παρουσιάζει τον Αθέατο Κόσμο. Λίγο αργότερα πηγαίνει στο Extra 3, με την ίδια εκπομπή.Αργότερα εντάχθηκε στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού Epsilon, όπου παρέμεινε μέχρι το 2016, παρουσιάζοντας για λίγο καιρό το κεντρικό δελτίο του σταθμού και δύο εκπομπές: για λίγους μήνες την ενημερωτική «Εξελίξεις» και την ψυχαγωγική «Όλοι οι καλοί χωράνε».Ο Κώστας Χαρδαβέλλας είχε παντρευτεί τρεις φορές. Η τελευταία του σύζυγος ήταν η Μαρία Παναγοπούλου, με την οποία έμειναν μαζί μέχρι το τέλος. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 26 Σεπτεμβρίου 1992 ενώ η Μαρία Παναγοπούλου ήταν πέντε μηνών έγκυος, στον γιο τους Κωνσταντίνο.Η ίδια είχε δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφία από τον γάμο τους και είχε διηγηθεί τα όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα, με αφορμή την επέτειο που είχαν το 2024:«Το ημερολόγιο έγραφε 26 Σεπτεμβρίου του (δίσεκτου) έτους 1992. Φτάσαμε μαζί στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ο γαμπρός στο τιμόνι, η νύφη συνοδηγός και στο πίσω κάθισμα οι κολλητές μου παρανυφάκια. Στο ραδιόφωνο έπαιζε δυνατά Βασίλης Τερλέγκας.Η γαμήλια τελετή ήταν προγραμματισμένη για τις 19.30 αλλά ο Κώστας είχε κάνει λάθος στην ώρα και είχαμε εκτυπώσει προσκλητήρια που έγραφαν 19.00. Στην άφιξη μας στην εκκλησία, συναντηθήκαμε με την προηγούμενη νύφη και κάποιοι το θεώρησαν γρουσουζιά.Εκατοντάδες οι καλεσμένοι, μετά βίας χωρούσαν στον ναό. Ευδιάθετοι οι περισσότεροι, δεν σταμάτησαν να κάνουν φασαρία κατά τη διάρκεια του μυστηρίου αλλά ο ιερέας δεν τους έκανε ούτε για μια στιγμή παρατήρηση. Συμμετείχε κι εκείνος στη χαρά, χαμογελώντας διαρκώς στους κουμπάρους, τους αείμνηστους και μοναδικούς Κάκια και Γιώργο Γεννηματά.Πέντε μηνών έγκυος εγώ, φορούσα στενό και κοντό νυφικό και όταν έφτασε η ώρα της (πολύωρης!) "χαιρετούρας", έμεινα ξυπόλητη για να αντέξω την ορθοστασία. Κοντεύαμε πια να τελειώσουμε όταν είδαμε να καταφτάνει ένα γκρουπ Γιαπωνέζων τουριστών. Γοητευμένοι από τον τρόπο τέλεσης του μυστηρίου, στήθηκαν κι εκείνοι στην μακριά ουρά για να μας χαιρετήσουν, με τα σακίδια στους ώμους. Μας ευχήθηκαν (στα γιαπωνέζικα!) και μας δώρισαν ένα σετ φλιτζανάκια του καφέ με τσολιαδάκια, αγορασμένο από κάποιο τουριστικό κατάστημα για να τιμήσουν το έθιμο.Στο πάρτι που ακολούθησε επιλέξαμε το τραγούδι "I did it my way", αλλάζοντας τους στίχους σε "We did it our way" και αυτό ακριβώς εφαρμόσαμε στα χρόνια που ακολούθησαν. Γιορτάζουμε την 32η επέτειο του γάμου μας συνεχίζοντας να καταρρίπτουμε τους νόμους των πιθανοτήτων, στα εύκολα και τα δύσκολα. Ίσως, γιατί όπως λέει ο Κωνσταντίνος μας "μεγαλώνοντας κατάλαβα πως οι άλλοι άνθρωποι είναι κανονικοί, εμείς δεν είμαστε”».