Η Team Herbalife στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024

Sponsored ContentΗ αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 έχει αρχίσει και η Herbalife, με τη σειρά αθλητικής διατροφής Herbalife24, είναι υπερήφανη που υποστηρίζει επτά εξαιρετικούς Έλληνες αθλητές στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την κορυφή στην πόλη του φωτός. Οι Ευαγγελία Αναστασιάδου, Σοφία Μαλκογεώργου, Γιώργος Κουγιουμτζίδης, Δημήτρης Μάρκος, Στέργιος Μπίλας, Βύρωνας Κοκκαλάνης και Απόστολος Σίσκος είναι έτοιμοι να γράψουν ιστορία στους αγώνες, και η Herbalife είναι δίπλα τους, παρέχοντας την απαραίτητη διατροφική υποστήριξη για να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.Η Ευαγγελία Αναστασιάδου, πρωταθλήτρια στην κωπηλασία, έχει καταφέρει να κερδίσει μετάλλια σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις, ενώ έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Μονάχου και έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 23. Φέτος είναι η πρώτη της συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, όπου θα αγωνιστεί στη δίκωπο με την Χριστίνα Μπούρμπου.Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική πάλη σε ηλικία μόλις 22 ετών, έχει ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και τρεις διαδοχικούς τίτλους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 (2022, 2023, 2024). Ως μέλος της εθνικής ομάδας, πήρε την Ολυμπιακή πρόκριση στην κατηγορία -74 κιλών μέσω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023 στο Βελιγράδι.Η Σοφία Μαλκογεώργου αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της εθνικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης, συμμετέχοντας τόσο σε ντουέτο όσο και σε ομαδικό. Το 2023 κατέκτησε στο ντουέτο το χάλκινο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Πολωνίας και στη διοργάνωση του Παρισιού θα συμμετάσχει πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με την Ευαγγελία Πλατανιώτη.Ο Δημήτρης Μάρκος μετρά ήδη μία συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και εξασφάλισε τη δεύτερη Ολυμπιακή του πρόκριση, στο παγκόσμιο της Ντόχα στα 800μ. ελεύθερο καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους Έλληνες κολυμβητές με πλήθος διακρίσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με πιο πρόσφατες τα δύο αργυρά μετάλλια στο ευρωπαικό πρωτάθλημα κολύμβησης του 2024.Ο Στέργιος Μπίλας, εξαιρετικός κολυμβητής, έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού χάρη στην επιβλητική του εμφάνιση στα 50μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23, όπου κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια​, ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 50μ. πεταλούδα και δευτεραθλητής Ευρώπης στα 50μ ελεύθερο.Ο 19χρονος Απόστολος Σίσκος έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει με εξαιρετικές επιδόσεις στην κολύμβηση. Με πανελλήνιο ρεκόρ και αργυρό μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, ο Σίσκος είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παρίσι​.Ο Βύρων Κοκκαλάνης είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές στην ιστιοσανίδα και θα συμμετέχει για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά για πρώτη φορά στη νέα κλάση iQFOiL. Ο Βύρωνας έχει καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους στο άθλημα του, έχοντας κερδίσει πολυάριθμες εθνικές και διεθνείς διακρίσεις. Στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, ο στόχος του είναι να φέρει ακόμη μια διάκριση για την Ελλάδα, επιδεικνύοντας την αφοσίωσή του στο άθλημα.Η Herbalife στηρίζει έμπρακτα αυτούς τους εξαιρετικούς αθλητές στην προσπάθειά τους να πετύχουν τα όνειρά τους. Με την κορυφαία διατροφική υποστήριξη της σειράς Herbalife24, οι αθλητές μας είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.