Το σούπερ μάρκετ που για 16η συνεχή χρονιά επιστρέφει αξία στις τοπικές κοινωνίες

Η εταιρεία στηρίζει συστηματικά τον συνάνθρωπο, το παιδί και την οικογένεια.



Εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, κάθε βοήθεια μικρή ή μεγαλύτερη έχει ξεχωριστή σημασία, ειδικά όταν πρόκειται για ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά. Ανέκαθεν, τις ημέρες των γιορτών είτε πρόκειται για Χριστούγεννα, είτε για την περίοδο του Πάσχα, οι ανάγκες φορέων και οργανισμών που πραγματοποιούν κοινωνικό έργο, είναι αυξημένες με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότεροι πόροι για να καλυφθούν οι ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας.



Αυτό το Πάσχα, τα My market, στέκονται στο πλευρό των παιδιών και στηρίζουν το σημαντικό έργο του «Μαζί για το Παιδί», καλύπτοντας τα γεύματα 150 παιδιών για ένα μήνα, που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και να τους μοιράσουν χαμόγελα και ελπίδα.



Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία εδώ και 16 συνεχή χρόνια υλοποιούν το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «συν-πράττω», επιστρέφουν αξία στην τοπική κοινωνία και στέκονται δίπλα στον συνάνθρωπο, το παιδί και την οικογένεια, διαχρονικά. Έτσι και φέτος το Πάσχα, δεν μπορούσαν να μείνουν αμέτοχα μπροστά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και στηρίζουν τη δράση «Μαζί τους το Πάσχα» που υλοποιείται από το «Μαζί για το Παιδί», η οποία αντανακλά τη κοινωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζει την εταιρεία από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της.



Είναι σημαντικό οι εταιρείες να αφουγκράζονται την κοινωνία και να γνωρίζουν καλά τις ανάγκες της. Τα My market από την πλευρά τους είναι μία από αυτές και το έχουν αποδείξει επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια με το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας «συν-πράττω», το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα των ενεργειών της εταιρείας, και προσφέρει συνεχώς φροντίδα σε ευπαθείς ομάδες.



Με τα παιδιά να αποτελούν το μέλλον της κάθε κοινωνίας, οφείλουμε όλοι να τα υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο, ατομικά ή συλλογικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το φετινό σύνθημα των My market για τις ημέρες του Πάσχα είναι «Μαζί για όσα αγαπάς! Μαζί για τα παιδιά!».