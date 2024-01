Εκπαιδευτική Ρομποτική: το Διαβατήριο για τα κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο

Βραβείο για το Γρηγορότερο Αυτοκίνητο στον Κόσμο στον Παγκόσμιο Τελικό F1 in Schools.

Βραβείο «Καλύτερης Γυναικείας Ομάδας στον Κόσμο».

Στοη συμμετοχή των μαθητών στον Όμιλο της Ρομποτικής συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι, μετατρέποντας την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα που διεγείρει το ενδιαφέρον του παιδιού για την επιστήμη, την Πληροφορική και την Τεχνολογία. Οι μαθητές μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο «WeDo 2.0» της Lego. Οι σειρές της Lego «WeDo 2.0» και «Mindstorms», συνιστούν δύο ευέλικτα μέσα για σχεδιασμό και κατασκευές, καθώς προσφέρουν κατασκευαστικά υλικά (τουβλάκια, γρανάζια, τροχούς, τροχαλίες κλπ.), αισθητήρες για τη μετάδοση δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικές συσκευές (κινητήρες, λαμπτήρες, κλπ).Μέσα από την εκπαίδευσή τους στο Εργαστήριο Ρομποτικής – Μηχανικής εξασκούν τη δημιουργικότητά τους μαθαίνοντας 3D σχέδιο, ενσωματώνοντας βιωματικά τις αρχές της Μηχανικής και εφαρμόζοντας την εμπειρία της 3D εκτύπωσης. Άλλωστε, η συστηματική εκπαίδευση των μαθητών είναι εκείνη που έχει δώσει τα εφόδια στις ομάδες Ρομποτικής να εντυπωσιάζουν κοινό και κριτές κάθε χρόνο με την παρουσία τους στον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» και να διακρίνονται με επαίνους και ειδικά βραβεία ανάμεσα σε πλήθος συμμετοχών.Στη βαθμίδα τουκαι του, οι μαθητές αξιοποιούν πλήρως το Εργαστήριο Τεχνολογίας – Ρομποτικής μέσα από το πλαίσιο των Ομίλων. Οι μαθητές στο σύνολό τους, εκτός από την εμπλοκή τους στους Ομίλους, στελεχώνουν τις Ομάδες Ρομποτικής και Formula 1 in Schools, οι οποίες εκπροσωπούν τηνκαι διαπρέπουν σε κάθε βαθμίδα των Πανελλαδικών Διαγωνισμών, στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα F1 in Schools.Για παραπάνω από μία δεκαετία, οι μαθητικές ομάδες Ρομποτικής και F1 in Schools έχουν εξασφαλίσει αναρίθμητες διακρίσεις σε Πανελλαδικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ έχουν συμμετάσχει σε επιμορφώσεις, με αποκορύφωμα το 2014 στο «Συνέδριο Νέων Τεχνολογιών και Ρομποτικής» στην Πάντοβα της Ιταλίας, καθώς και το 2018 στο «Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων Τεχνολογιών και Επιχειρηματικότητας» στη Σαγκάη της Κίνας. Οι Πανελλαδικές πρωτιές αλλά και οι υψηλές θέσεις των τελευταίων ετών οδήγησαν σε παγκόσμιες διακρίσεις που αποτελούν ορόσημο για τις μαθητικές ομάδες της

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής

2023 - Παναμάς: 3η θέση

2019 - Ουγγαρία: 4η θέση

2021 (Διαδικτυακά): 5η θέση

2022 - Γερμανία: Start Up Award & 6η θέση

2014 - Ρωσία: 7η θέση

2017 - Κόστα Ρίκα: 11η θέση

2013 - Ινδονησία: 12η θέση

2015 - Κατάρ: 22η θέση



Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

2023: 1η θέση (Λύκειο), 2η θέση (Δημοτικό), Βραβείο Καλύτερης Μηχανικής Κατασκευής, Βραβείο Καινοτομίας

2022: 1η (Γυμνάσιο), 2η θέση (Λύκειο)

2021: 1η θέση (Λύκειο), 1η θέση (Γυμνάσιο)

2020: 3η θέση

2019: 1η, 2η θέση, Βραβείο Καλύτερης Μακέτας

2017: 1η

2016: 2η θέση

2015: 1η θέση

2014: 1η θέση & 3η θέση

2013: 1η θέση



Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση επενδύει διαρκώς σε υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό, όπως LEGO EV3, LEGO WEDO, 3D Printers, σε εφαρμογές και κατασκευές Laser Cut. Όλα τα παραπάνω δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου να συμμετέχουν σε εμπειρίες ιδιαίτερα σημαντικές για τη μετέπειτα ενήλικη και επαγγελματική ζωή τους, να αποτελέσουν μέλη μίας ομάδας και να ενισχύσουν τα soft skills τους επενδύοντας στα 4C της εκπαίδευσης, «Collaboration – Critical thinking – Communication – Creativity», δηλαδή «Συνεργασία – Κριτική Σκέψη – Επικοινωνία – Δημιουργικότητα». Καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Προνηπιαγωγείο - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο - Διεθνές Πρόγραμμα GCSE/GCE), δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε κάθε μαθητής να μπορέσει να εξελιχθεί στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Εργαστήριο Ρομποτικής

Ως αποτέλεσμα, σε ετήσια βάση οι απόφοιτοι τηςεπιτυγχάνουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.