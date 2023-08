«Οδήγησε την τύχη της» και κέρδισε ένα αυτοκίνητο

Κλείσιμο

Sponsored contentΠολλές είναι οι φορές που δεν πιστεύουμε στην τύχη μας, με αποτέλεσμα να την αγνοούμε και να μην συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς που μπορεί να μας προσφέρουν πολλά και μεγάλα δώρα!Αυτό ήταν και το σκεπτικό της Αθηνάς, η οποία αν και συχνή πελάτισσα των καταστημάτων My market δεν συμμετείχε συχνά σε διαγωνισμούς γιατί δεν πίστευε ότι μπορεί να είναι η ίδια κάποια στιγμή η νικήτρια. Έτσι λοιπόν δήλωσε συμμετοχή τελευταία στιγμή στο διαγωνισμό «ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΟΥ» των My market, καταχωρώντας τον δωροκωδικό της, διατηρώντας ωστόσο τις επιφυλάξεις της μιας και δεν είχε κερδίσει κάτι έως τώρα.Το κίνητρο ήταν μεγάλο γιατί το δώρο ήταν ένα SUZUKI VITARA HYBRID! Παράλληλα, δεν είχε αυτοκίνητο και αυτό το διάστημα βρισκόταν σε αναζήτηση για την αγορά ενός αυτοκινήτου, ίδιου μοντέλου με αυτό που κλήρωνε ο διαγωνισμός. Τελικά, η μοίρα αλλά κυρίως η τύχη της, τα έφερε έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το αγοράσει, καθώς το παρέλαβε με το κλειδί στο χέρι αφού η τύχη της χαμογέλασε!Πλέον, είναι η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού των My market, «ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΟΥ», αφού κέρδισε το ολοκαίνουργιο SUZUKI VITARA HYBRID αξίας 26.400€, και όπως δηλώνει η ίδια: «Συμμετέχω περιστασιακά σε διαγωνισμούς και έχω λάβει ξανά μέρος σε διαγωνισμούς των My market. Άλλωστε είμαι πελάτισσα τους. Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ιδιαίτερα τυχερό σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς, αλλά δήλωσα συμμετοχή τελευταία στιγμή μήπως και μου χαμογελάσει η τύχη. Είμαι πολύ χαρούμενη, δεν το πίστευα ότι θα κέρδιζα ποτέ ένα τόσο μεγάλο δώρο. Έχω χαρεί πάρα πολύ. Δεν είχα αυτοκίνητο πριν και μου φαίνεται όνειρο ότι πλέον μου ανήκει το SUZUKI VITARA HYBRID, γιατί είναι αυτό που ήθελα να αγοράσω κάποια στιγμή!».Ο διαγωνισμός «ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΟΥ» είχε διάρκεια από τις 5 Απριλίου έως και τις 30 Μαΐου, μοιράζοντας συνολικά δώρα αξίας μεγαλύτερης των 42.500€ σε τυχερούς πελάτες. Οπότε μην… αγνοείτε την τύχη σας, ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σας χαμογελάσει!