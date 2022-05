Ευλογιά των πιθήκων: Σε «αυξημένη επαγρύπνηση» καλεί ο Μαγιορκίνης

τον εντοπισμό κρουσμάτων

Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία: 1) τα... Posted by Gkikas Magiorkinis on Wednesday, May 18, 2022

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σεκαλεί ομετάτηςΣύμφωνα με τον καθηγητή Επιδημιολογίας, και μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων σεκαι, υπάρχουνπου χρήζουν προσοχής.Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:1) τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν)2) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες3) τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου.Όπως επισημαίνει δε, «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού, ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.»Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνιση.»είναιπου προκαλείται από τον ιό τηςκαι μπορεί να εκδηλωθεί σεκαιΤα συμπτώματα ξεκινούν μεκαιΑκολουθείπου σχηματίζει. Ο χρόνος από την έκθεση μέχρι την έναρξη των συμπτωμάτων είναι περίπουΗ διάρκεια των συμπτωμάτων είναι συνήθωςΗ ευλογιά των πιθήκων μπορεί να μεταδοθεί από το, απόΟ ιός πιστεύεται ότι κυκλοφορεί στη φύση μεταξύ. Η ασθένεια μπορεί να έχειΤοπιστεύεται ότι προλαμβάνει τη μόλυνση. Το 2019 εγκρίθηκε ένα εμβόλιο για τη νόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Η σιντοφοβίρη ή η μπινκιδοφοβίρη μπορεί να είναι χρήσιμες.σε όσους έχουν μολυνθεί είναι έως και 10%..