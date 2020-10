Κορωνοϊός - Χαρδαλιάς: Lockdown στην Καστοριά - Στο «πορτοκαλί» Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Λάρισα και Σέρρες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

είναι η δεύτερη περιοχή μετά τηνπου περνά στο επίπεδο συναγερμού 4 και μπαίνει σε. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ταπαραμένουν στο επίπεδο συναγερμού «3» (πορτοκαλί), ενώ στο ίδιο επίπεδο περνούν η, η, ηκαι οι. Τα μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί αντίστοιχα για τα επίπεδα συνεγερμού 3 και 4 θα τεθούν σε εφαρμογή από την Παρασκευή. Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε «εξαιρετικά κρίσιμη» την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και επισήμανε ότι εκτός από το, έχει πέσει σημαντικά ο μέσος όρος ηλικίας όσων επιβεβαιώθηκαν ότι προσβλήθηκαν από κορωνοϊό και πλέον είναι στα 37 έτη. Στη Θεσσαλονίκη όμως, ο μέσος όρος ηλικίας των νέων κρουσμάτων έχει πέσει στα 28 χρόνια!Σημειώνεται ότι η επιδείνωση είναι ραγδαία στις, που πέρασαν στο επίπεδο συναγερμού 3, ενώ βρίσκονται στο επίπεδο 1 (πράσινο, επίπεδο ετοιμότητας).Με αυτά τα δεδομένα,η ανάγκη λήψης ακόμη πιο αυστηρών μέτρων θα κριθεί αύριο Πέμπτη σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ οι όποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό σε ένα νέο διάγγελμα προς τους πολίτες.Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας,Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμόΛήψη μέτρων για περιορισμό συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας .Έως 9 άτομα με μάσκεςΤήρηση απόστασης 1.5 μΜονάδες φροντίδας ηλικιωμένωνΜάσκα στο προσωπικόΑναστολή επισκεπτηρίουΜάσκα στο προσωπικό & σε όλους τους εισερχόμενουςΈνας συνοδός ανά ασθενήΠεριορισμός* των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 40%*Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικάΚΥΤ προσφύγωνΑναστολή εξόδουΜάσκα από 4 ετών και άνωΜάσκαέως 50 φοιτητές καθήμενοι σε αμφιθέατραΤηλε-εκπαίδευσηΜάσκαΣε εσωτερικό χώρο: 1 άτομο ανά 15 τ.μ τουλάχιστον, έως 50 καθήμενοιΑναστολή λειτουργίας εκθέσεων1 άτομο ανά 15 τ.μ.και έως 50 άτομα, καθήμενοι με μάσκαΑρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία:1,5 μέτρο απόστασηΜάσκα για όλουςYποχρεωτική χρήση μάσκας για όλουςΣυναυλιακοί χώροι, Θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστατικές τέχνες (μόνο καθήμενοι)Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής30% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΛειτουργία μέχρι 31/10/202030% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΥποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίουΑναστολή διενέργειας σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίωνΑνοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής30% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΛειτουργία μέχρι 31/10/202030% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΥποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου1 παιδιά ανά 10 τ.μ. έως 20 παιδιάYποχρεωτική χρήση μάσκας (>2 ετών)1 συνοδός ανά παιδί.Συνοδοί με μάσκα στο χώρο αναμονής.Τήρηση αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και κανόνων υγιεινήςΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 150 καθήμενοιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 30% : του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 90 καθήμενοιΑποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζιαΥποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικόΜόνο καθήμενοι4 άτομα ανά τραπέζιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 100 καθήμενοιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 20% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 50 καθήμενοιΑποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζιαΥποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικόΚλειστά 00.00-05.00Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό4 άτομα ανά τραπέζιΠληρότητα 50% της ωφέλιμης επιφάνειαςΑποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ)Κλειστά 00.00-05:00 (εξαιρείται Take away - delivery με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησηςΥποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ50% σε ΜΜΜΥποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ.50% σε πλοίαΜέχρι 2 επιβάτες σε taxiΠεριορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 4 άτομαΑθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατέςΜείωση στο 50% του μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση (συνημμένος πίνακας)Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνεςΕσωτερικοί χώροι: Ατομική αθλητική προπόνηση, σύμφωνα με τους κανόνες των γυμναστηρίωνΥποχρεωτική χρήση Μασκας στο προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομαδική άσκησηΕξαιρούνται η ατομική άσκηση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση αποστάσεων 2μ1 άτομο ανά 15 τμΑπαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων κλπΚαταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυπωλεία κοκ)Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)1 άτομο ανά 10 τ.μ.(4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέονΕιδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθιαΔιευρυμένο ωράριο50% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκωνΛειτουργία παράλληλων αγορώνΥποχρεωτική χρήση μάσκας από όλουςΕμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες Αγορές κλπΑναστολή λειτουργίαςΜάσκα υποχρεωτική για όλουςΠεριορισμός βάσει εμβαδού1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)- Μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μόνο ατομική άθληση.- Αναστολή λειτουργίας γυμναστηρίων.- Αναστολή λειτουργίας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.- Aναστολή λειτουργίας κινηματογραφικών προβολών.- Αναστολή λειτουργίας μουσικών σκηνών.- Μειωμένο προσωπικό και τηλεργασία σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.- Αναστολή λειτουργίας των υποθέσεων που αφορούν τη Δικαιοσύνη.- Αναστολή λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, Κυριακάτικων αγορών κλπ.- Αναστολή λειτουργίας της εστίασης. Θα υπάρχει λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης αποκλειστικά με take away – delivery. Αναστολή λειτουργίας κέντρων διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ (μόνο καθήμενοι σε τραπέζια).- Στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κοκ) θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό), 1 άτομο ανά 10 τ.μ (4 άτομα 20-100 τ.μ και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ επιπλέον), θα γίνεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, λειτουργία τους και Σαββατοκύριακο. |- Aναστολή λειτουργίας κομμωτηρίων, υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής κλπ.- Αναστολή εξόδου σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων.- Αναστολή λειτουργίας στο λιανεμπόριο.- Στις λαϊκές αγορές θα παρίσταται 50% των πωλητών με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων, λειτουργία παράλληλων αγορών, υποχρεωτική χρήση μάσκας απ' όλους, περιορισμός στις μετακινήσεις των εμπόρων (από περιοχή που είναι κόκκινη)- Στις μεταφορές υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απαγόρευση μετακινήσεων εκτός Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορούν τα μέτρα, μέχρι ένας επιβάτης σε ταξί, περιορισμός επιβαινόντων σε ΙΧ μέχρι τρία άτομα.- Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων επιβάλλεται μάσκα στο προσωπικό και αναστολή επισκεπτηρίων.- Στα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα επιβάλλεται μάσκα στο προσωπικό και σε όλους τους εισερχόμενους, ένας συνοδός ανά ασθενή, περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων έως 60% (εξαιρουμένων των ογκολογικών και επειγόντων περιστατικών).- Αναστολή λειτουργίας παιδότοπων.- Τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια.- Πρόβες για τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα μέσω τηλεδιάσκεψης, αναστολή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων.- Αναστολή συναθροίσεων.- Αναστολή προσέλευσης κοινού, δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά διαδικτυακά για τους συναυλιακούς χώρους, θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστάσεις (μόνο καθήμενοι).- Αναστολή συμμετοχής κοινού δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίου/έκθεσης μέσω διαδικτυακής μετάδοσης- Στα σχολεία ενδεχόμενη λειτουργία εκ περιτροπής σε συνδυασμό με τηλεκπαίδευση ή μόνο τηλεκπαίδευση.- Στους χώρους λατρείας έως 9 άτομα για όλες τις τελετές, λειτουργίες κλπ με υποχρεωτική χρήση μάσκας.Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με την ειδική επιτροπή λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας που είναι αρμόδια για την επικαιροποίηση του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19, μια σύσκεψη κατά την οποία αναλύθηκαν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα ανά περιοχή σε όλη την Επικράτεια. Δεδομένα που μας δημιουργούν προβληματισμό καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια επιδημιολογική έξαρση, η οποία μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα επιθετική. Τα δε χαρακτηριστικά της έξαρσης αυτής διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από την πρώτη φάση της πανδημίας.Ο σημερινός αριθμός-ρεκόρ θετικών κρουσμάτων που ανακοίνωσε μόλις ο ΕΟΔΥ δείχνει ξεκάθαρα ότι η επιδημία είναι σε έξαρση. Μια έξαρση επιθετική, με ιδιαίτερη αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα και στους νέους ανθρώπους με μέσο όρο ηλικίας στην Επικράτεια τα 37 έτη (και σημειωτέων μόλις 28 έτη στη Θεσσαλονίκη) και με δείκτη θετικότητας στο 3,6%. Αριθμός κρουσμάτων σήμερα ρεκόρ αλλά και ρεκόρ τεστ με 24.116 τεστ μόνο σήμερα, από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και όλα τα κλιμάκια των υγειονομικών ελέγχων στη χώρα.Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Για αυτό και συνεχίζουμε με επιμέλεια να παρακολουθούμε κάθε αλλαγή των δεδομένων και αναλύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αυτή την έξαρση της πανδημίας, πάντα με ένα μοναδικό κριτήριο: την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας όλων μας.Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τη γενικότερη κατάσταση, αλλά και τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αποφάσισε τα εξής, που θα ισχύσουν από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 6 το πρωί:Σε επίπεδο 4-αυξημένου κινδύνου τίθεται η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.Στο επίπεδο 3- αυξημένης επιτήρησης παραμένουν τα Γιάννενα μια και οι δείκτες επικινδυνότητας είναι οριακοί μεταξύ των 2 επιπέδων και η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί, σε 3 ημέρες, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.Αυξάνεται το επίπεδο συναγερμού σε επίπεδο 3-αυξημένης επιτήρησης για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Λάρισας και Σερρών.Η κατάσταση είναι κρίσιμη και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων επιβάλλεται από τις παρούσες συνθήκες. Τα επόμενα 24ωρα, οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην προσπάθειά μας να βάλουμε φρένο στην έξαρση του ιού και να περιορίσουμε την πανδημία. Και μπορούμε και πρέπει και επιβάλλεται να τα καταφέρουμε. Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούμε τις αποστάσεις, να φοράμε μάσκα, να ακολουθούμε πιστά τους κανόνες και τις οδηγίες των ειδικών.Κάνω ιδιαίτερη έκκληση στους κατοίκους της Καστοριάς, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Βοιωτίας, των Σερρών και των Ιωαννίνων όπου παρατηρείταινα παραμείνουν σε εγρήγορση. Μαζί με τους Περιφερειάρχες και τους αιρετούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ανακοπής του ρυθμού μετάδοσης. Μια προσπάθεια που θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα χρειάζεται η συμμετοχή, η συνέργεια όλων μας.Έχουμε κάνει μια σπουδαία προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες, μια προσπάθεια που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι ένας: εφαρμόζουμε όλοι μας τα μέτρα. Είναι το κλειδί για την επόμενη ημέρα σε κάθε περιοχή, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.