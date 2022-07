Kώστας Πηγαδάς: Ο επιστήμονας εικαστικός

Κλείσιμο

Τα έργα του Κώστα Πηγαδά είναι φαντασιακές μεγαλογραφίες ενός μικρόκοσμου από κινούμενες εικόνες που προσομοιάζουν σε εργαστηριακά ευρήματα

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι άνθρωποι του δημοσιογραφικού χώρου τον γνωρίζουμε χρόνια. Ηταν ο φωτογράφος που απαθανάτιζε επί χρόνια με τον φακό του celebrities και μέλη βασιλικών οικογενειών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Γεννημένος στα Ιωάννινα, από πατέρα γναθοχειρουργό, από μικρός ονειρεύεται να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όταν πηγαίνοντας στη Γαλλία ανακαλύπτει την αγάπη του για την τέχνη και αποφασίζει να σπουδάσει στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι.«Το να ασχοληθείς με την τέχνη στην πόλη της τέχνης μοιάζει δαιδαλώδες, ειδικά αν προέρχεσαι από έναν μικρό τόπο όπως η Ελλάδα. Ο αγώνας της επιβίωσης γίνεται δύσκολος κι έτσι αναγκάζεσαι να ασχοληθείς παράλληλα με διάφορα πράγματα», θυμάται ο ίδιος από εκείνη την εποχή. Τελικά για πολλά χρόνια φωτογραφίζει με πολύ ιδιαίτερο στυλ σταρ και μέλη βασιλικών οικογενειών.«Η φωτογραφία μού χάρισε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ιδιαίτερους και ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η πρώτη μου επαφή με διασημότητες ξεκίνησε στα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Στην πορεία φωτογράφισα πολλούς από αυτούς και στους προσωπικούς τους χώρους», μoυ λέει και εγώ του ζητώ να αναφέρει μερικά ονόματα. «Εχω φωτογραφίσει τον Εντι Μέρφι, τον Τζακ Νίκολσον, την Πατρίτσια Φιλντ και πολλούς άλλους. Αλλά και πολλούς σημαντικούς Ελληνες, όπως ο Ντέμης Ρούσσος και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.«Παρά το γεγονός ότι η φωτογραφία δεν ήταν ποτέ το επάγγελμα που είχα επιλέξει, απέναντι από τον φακό μου έχουν καθίσει ακόμη και μέλη βασιλικών οικογενειών». Η φωτογραφική δουλειά του Κώστα Πηγαδά έχει δημοσιευτεί σε περισσότερους από 200 τίτλους εντύπων ανά τον κόσμο, και μάλιστα σημαντικών εκδοτικών συγκροτημάτων όπως το «Paris Mach» ή το γαλλικό «Madame Figaro».Την εποχή που ακόμα φωτογραφίζει, ο Κώστας Πηγαδάς αποφασίζει να κυνηγήσει πιο αποφασιστικά το όνειρό του να ασχοληθεί με την τέχνη. Κι έτσι βγάζει ένα αεροπορικό εισιτήριο και ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη Νέα Υόρκη, την πόλη που καλωσορίζει τις νέες καλλιτεχνικές τάσεις. «Αυτή ήταν η δεύτερη δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Είχα να μεγαλώσω δύο παιδιά και έπρεπε να βγάζω τα προς το ζην. Περιττό να αναφέρω ότι έκανα όλα τα επαγγέλματα: από οδηγός ταξί μέχρι υπάλληλος σε γραφείο ντετέκτιβ», θυμάται ο διεθνούς φήμης εικαστικός, ο οποίος παρά τις δυσκολίες δεν εγκατέλειψε στιγμή την τέχνη που ήταν και το ουσιαστικότερο μέσο έκφρασής του. «Πάντα είχα την αίσθηση ότι τη φωτογραφία καθένας μπορεί να την κάνει. Πιάνεις στα χέρια σου μια μηχανή και αποτυπώνεις τη στιγμή. Η οπτική, η λογική, ο ψυχισμός και η φιλοσοφία όμως του ανθρώπου που αναζητά τρόπο έκφρασης φαίνονται μόνο μέσα από την τέχνη».Στη Νέα Υόρκη, όπου έχει εγκασταθεί, ο Costas Picadas -όπως είναι γνωστός εκτός ελληνικών συνόρων- εργάζεται νυχθημερόν φτιάχνοντας έργα. Ζωγραφίζει, ασχολείται με τα NFTs και εμπνέεται πρωτοποριακές εγκαταστάσεις. Η τελευταία του δουλειά, που ονομάζεται «Finding the ties between science and nature» και αυτή την εποχή παρουσιάζεται στην γκαλερί «Donopoulos International Fine Arts» στη Θεσσαλονίκη, γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ επιστήμης και τέχνης. Η ήδη πολυσυζητημένη έκθεση περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας εντυπωσιακά έργα, μνημειακές και λαβυρινθώδεις «βιοφιλικές μεγαλογραφίες», που αποτελούν το κύριο ενδιαφέρον της πρακτικής του Κώστα Πηγαδά. Συνδυάζοντας σε art-installations την εικαστικά επεξεργασμένη φωτογραφία με το βίντεο, ο θεατής έχει την αίσθηση παρακολουθώντας τα έργα του ότι βιώνει σε φαντασιακές μεγαλογραφίες έναν μικρόκοσμο από κινούμενες εικόνες, οι οποίες δεν είναι εργαστηριακά ευρήματα. Προέρχονται από προσωπικές συνθέσεις του καλλιτέχνη, ο οποίος τις έχει αρχικά αντλήσει και κατόπιν τις έχει επεξεργαστεί εικαστικά μέσα από εναύσματα που του έχει προσφέρει το μικροσκόπιο και άλλες εργαλειακές δυνατότητες της Ιατρικής. «Παρότι δεν έγινα γιατρός, προσέγγισα την Ιατρική μέσα από διαφορετική οδό. Τόσο η τέχνη όσο και η Ιατρική ουσιαστικά αποτυπώνουν μικρόκοσμους», μου εξηγεί.Η πρωτότυπη εικαστική δουλειά του Κώστα Πηγαδά έχει μεγάλη ανταπόκριση. Οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις του κοσμούν πολλά κτίρια και γραφεία ενώ έργα του υπάρχουν και σε κλινικές ψυχικών νοσημάτων, αφού αξιολογούνται από επιστήμονες ως θεραπευτικά μέσα για τους νοσούντες.Παράλληλα ο ίδιος εκθέτει τη δουλειά του σε διάφορα μέρη του κόσμου, από τη Νότια Κορέα έως το Τορόντο. Το Queens Museum - Bulova στη Νέα Υόρκη, η Galerie Anatole - Chartre στη Γαλλία, η Artloft στη Γερμανία είναι μερικά μόνο από τα μέρη που έχουν παρουσιάσει τα ιδιότυπα έργα του.«Ο χρόνος μου είναι μοιρασμένος ανάμεσα στη δημιουργία και τις υπόλοιπες ενασχολήσεις μου. Κάνω γιόγκα και διαλογισμό ενώ μέρος του χρόνου μου το περνώ μελετώντας για τον άνθρωπο και τη φύση», μου απαντάει όταν τον ρωτώ για την καθημερινότητά του, ενώ συμπληρώνει χαμογελώντας: «Τελικά με την Ιατρική συναντηθήκαμε μέσα από πολύ ιδιότυπα μονοπάτια. Ολη μου η οικογένεια αποτελείται από γιατρούς και ίσως το ουσιαστικό αντικείμενο της δουλειάς μου να μην είναι τυχαίο».Καθώς ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας μαθαίνω ότι ο γιος του είναι δημοσιογράφος ενώ η κόρη του σπουδάζει -τι άλλο;- Ιατρική, όπως ο παππούς και οι θείοι της, με τον ίδιο να δηλώνει ευτυχισμένος που τα βλέπει να ακολουθούν πλέον τις δικές τους ανεξάρτητες πορείες στη ζωή.Και η Ελλάδα; «Λόγω των υποχρεώσεων και του βεβαρημένου μου προγράμματος έρχομαι στην Ελλάδα μόνο μία φορά τον χρόνο. Συνήθως πηγαίνω στη Λήμνο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της γυναίκας μου. Είναι μαγικό μέρος. Παρόλο που δεν έχω τη δυνατότητα να έρχομαι πολύ συχνά, όπως όλοι οι Ελληνες του εξωτερικού, πιστεύω ακράδαντα ότι καλοκαίρι χωρίς Ελλάδα δεν νοείται! Κι ας εμπνεόμαστε, δημιουργούμε ή κάνουμε καριέρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού» ◆Κώστας Πηγαδάς, «Finding the ties between science and nature», Donopoulos International Fine Arts (Αγίας Θεοδώρας 3, Θεσσαλονίκη). Εως τις 10 Ιουλίου.