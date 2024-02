"Recycle IT, with a click": Δωρεάν υπηρεσία από τη Συνεργασία της ACS και της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

, σε συνεργασία με την, ανακοινώνουν την υπηρεσία " Recycle IT, with a click ", μέσω της οποίας το κοινό έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώσει δωρεάν και από το σπίτι του οποιαδήποτε συσκευή ρεύματος ή μπαταρίας, με βάρος μέχρι 4kg και διαστάσεις έως 20x20x20cm ή 30x30x10cm, στοχεύοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην προστασία του περιβάλλοντος.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα electrocycle.gr, να επιλέξουν την κατηγορία «Υπηρεσίες» και να ορίσουν το ραντεβού τους με την ACS, για δωρεάν παραλαβή της συσκευής τους από τον χώρο τους. Σημειώνεται ότι η προς ανακύκλωση συσκευή παραλαμβάνεται από την ACS σε όλη την Ελλάδα χωρίς κόστος, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα σε όλους να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.Παράλληλα, στο πλαίσιο ανάπτυξης σημείων συλλογής για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακυκλώσουν IT εξοπλισμό και μικροσυσκευές στους ειδικούς κάδους της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. που έχουν τοποθετηθεί σε πάνω από 250 καταστήματα του δικτύου της ACS πανελλαδικά.Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσης της ACS για διαρκή βελτίωση σε όλους τους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση τους μακροπρόθεσμους στόχους ESG που έχει ορίσει, με συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή βελτιωτικών μέτρων εκεί όπου απαιτείται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της ACS βασίζονται στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικούς πόρους, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες (φωτοβολταϊκά) 1MW στην οροφή και οι φωτοσωλήνες (με φυσικό ηλιακό φως) σε όλα τα γραφεία.Παράλληλα, το κτήριο έχει πρόβλεψη για 100 θέσεις ηλεκτρικών οχημάτων, αφού ήδη πάνω από το 14% του εταιρικού στόλου της εταιρείας αποτελείται από υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ACS, κάνοντας κλικ εδώ