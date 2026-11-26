Η Veruschka, το σούπερ μόντελ-χαμαιλέοντας με τα μακριά άκρα, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δεκαετίας του 1960. Πέθανε στα 87 της, ύστερα από μια ζωή γεμάτη μόδα, τέχνη και μεγάλους έρωτες