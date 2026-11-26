Βερούσκα: Η μυθιστορηματική ζωή του θρυλικού σούπερ μόντελ
Βερούσκα: Η μυθιστορηματική ζωή του θρυλικού σούπερ μόντελ
Η Veruschka, το σούπερ μόντελ-χαμαιλέοντας με τα μακριά άκρα, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δεκαετίας του 1960. Πέθανε στα 87 της, ύστερα από μια ζωή γεμάτη μόδα, τέχνη και μεγάλους έρωτες
Το 1967, το αμερικανικό περιοδικό Life την παρουσίασε στο εξώφυλλό του ως «Το κορίτσι που όλοι κοιτούν». Την ίδια χρονιά, ο εμβληματικός φωτογράφος μόδας Richard Avedon (ο οποίος την αποκάλεσε «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο») τής αφιέρωσε μια φωτογραφική ενότητα 25 σελίδων στο περιοδικό Vogue. Η Veruschka μπορούσε να γεμίσει ένα ολόκληρο τεύχος με τις κινήσεις και τις μεταμορφώσεις της. Το πρόσωπο, το σώμα, ακόμη και το όνομά της αποτελούσαν μέρη ενός χαρακτήρα που είχε δημιουργήσει η ίδια.
Πριν από τη Veruschka υπήρχε η Vera von Lehndorff. Γεννήθηκε το 1939 στο Königsberg της Ανατολικής Πρωσίας και μεγάλωσε στο οικογενειακό ανάκτορο Steinort. Ο πατέρας της, κόμης Heinrich von Lehndorff, ήταν αξιωματικός του γερμανικού στρατού. Την ίδια περίοδο, μια πτέρυγα του σπιτιού τους είχε επιταχθεί για τον υπουργό εξωτερικών του ναζιστικού καθεστώτος. Ο κόμης εντάχθηκε στη γερμανική αντίσταση, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε μάρτυρας της εκτέλεσης Εβραιόπουλων. Η συμμετοχή του σε αυτό που έμεινε γνωστό ως η «συνωμοσία της 20ής Ιουλίου», με στόχο τη δολοφονία του Hitler, οδήγησε στην εκτέλεσή του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πριν από τη Veruschka υπήρχε η Vera von Lehndorff. Γεννήθηκε το 1939 στο Königsberg της Ανατολικής Πρωσίας και μεγάλωσε στο οικογενειακό ανάκτορο Steinort. Ο πατέρας της, κόμης Heinrich von Lehndorff, ήταν αξιωματικός του γερμανικού στρατού. Την ίδια περίοδο, μια πτέρυγα του σπιτιού τους είχε επιταχθεί για τον υπουργό εξωτερικών του ναζιστικού καθεστώτος. Ο κόμης εντάχθηκε στη γερμανική αντίσταση, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε μάρτυρας της εκτέλεσης Εβραιόπουλων. Η συμμετοχή του σε αυτό που έμεινε γνωστό ως η «συνωμοσία της 20ής Ιουλίου», με στόχο τη δολοφονία του Hitler, οδήγησε στην εκτέλεσή του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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