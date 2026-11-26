Ποια είναι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Κριστιάνο Ρονάλντο, που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία ποδοσφαιριστές στον πλανήτη; Εξαιρετικά γυμνασμένος, άκρως επιθετικός, διεισδυτικός, ταχύτατος, ευέλικτος, σπάνιος τεχνίτης, με αντίληψη του χώρου και των άλλων συνθηκών