Αντρέα Ορσέλ: O «Ρονάλντο» των ευρωπαϊκών τραπεζών και «καρχαρίας» της επενδυτικής τραπεζικής
Αντρέα Ορσέλ: O «Ρονάλντο» των ευρωπαϊκών τραπεζών και «καρχαρίας» της επενδυτικής τραπεζικής
Ποια είναι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Κριστιάνο Ρονάλντο, που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία ποδοσφαιριστές στον πλανήτη; Εξαιρετικά γυμνασμένος, άκρως επιθετικός, διεισδυτικός, ταχύτατος, ευέλικτος, σπάνιος τεχνίτης, με αντίληψη του χώρου και των άλλων συνθηκών
Και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητας και τις ιδιοσυγκρασίας του Πορτογάλου σταρ του ποδοσφαίρου, που τον έκαναν να ξεχωρίζει από σχεδόν όλους τους άλλους; Πειθαρχημένος, προσηλωμένος στο στόχο, με νοοτροπία νικητή, ηγετική φυσιογνωμία, ασυγκράτητα ανταγωνιστικός. Και ακόμα, κυνικός, στυγνός εκτελεστής, απόλυτος πρωταγωνιστής. Τίποτα λιγότερο από όλα αυτά μαζί. Αυτά τον έφεραν στην κορυφή.
Επομένως, για να χαρακτηρίζεται κάποιος, στον δικό του τομέα, «ο Ρονάλντο» του κλάδου του, μάλλον σημαίνει ότι κάτι σπουδαίο αποτελεί για τον συγκεκριμένο χώρο. Παράδειγμα τέτοιο, ο Αντρέα Ορσέλ. Ο 63χρονος Ιταλός τραπεζίτης, πρωταγωνιστής του πρόσφατου mega deal, της δεκαετίας, στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά: της συμφωνίας εξαγοράς της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, της Commerzbank, από την ιταλική UniCredit, της οποίας ο ίδιος ηγείται εδώ και 5 χρόνια. Αυτός λοιπόν, αποκαλείται από διεθνή έγκυρα ΜΜΕ, όπως οι Financial Times, το Bloomberg, ο Guardian κ.α. ως «ο Ρονάλντο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Επομένως, για να χαρακτηρίζεται κάποιος, στον δικό του τομέα, «ο Ρονάλντο» του κλάδου του, μάλλον σημαίνει ότι κάτι σπουδαίο αποτελεί για τον συγκεκριμένο χώρο. Παράδειγμα τέτοιο, ο Αντρέα Ορσέλ. Ο 63χρονος Ιταλός τραπεζίτης, πρωταγωνιστής του πρόσφατου mega deal, της δεκαετίας, στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά: της συμφωνίας εξαγοράς της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, της Commerzbank, από την ιταλική UniCredit, της οποίας ο ίδιος ηγείται εδώ και 5 χρόνια. Αυτός λοιπόν, αποκαλείται από διεθνή έγκυρα ΜΜΕ, όπως οι Financial Times, το Bloomberg, ο Guardian κ.α. ως «ο Ρονάλντο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα