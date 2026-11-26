Ακίνητα: Πού αποδίδουν περισσότερο τα ενοίκια κατά μήκος της Γραμμής 3 του Μετρό
Ακίνητα: Πού αποδίδουν περισσότερο τα ενοίκια κατά μήκος της Γραμμής 3 του Μετρό
Η μέση μεικτή απόδοση των κατοικιών κατά μήκος της Γραμμής 3 διαμορφώνεται στο 4,9%
Όσο πιο …δυτικά τόσο υψηλότερες οι αποδόσεις των ενοικίων. Από το 6,9% στην Αγία Βαρβάρα και το 6,3% στη Νίκαια έως το 3,4% στο Σύνταγμα και μόλις το 3,1% στον Πειραιά, οι αποδόσεις των κατοικιών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τους σταθμούς της Γραμμής 3 του Μετρό παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Η εικόνα είναι ενδεικτική των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων της Αττικής, με τα δυτικά προάστια να προσφέρουν τις υψηλότερες εκτιμώμενες μεικτές αποδόσεις από ενοίκια, την ώρα που στο ακριβό κέντρο της Αθήνας, αλλά και στον Πειραιά, οι αποδόσεις υποχωρούν αισθητά.
Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της ReDataset, η οποία βασίζεται σε στοιχεία αγγελιών του τρίτου τριμήνου του 2026, η μέση μεικτή απόδοση των κατοικιών κατά μήκος της Γραμμής 3 διαμορφώνεται στο 4,9%.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της ReDataset, η οποία βασίζεται σε στοιχεία αγγελιών του τρίτου τριμήνου του 2026, η μέση μεικτή απόδοση των κατοικιών κατά μήκος της Γραμμής 3 διαμορφώνεται στο 4,9%.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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