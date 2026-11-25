Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Κινέζα υψηλόβαθμη επιχειρηματίας που διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ ενεργούσε κατ’ εντολή των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών με σκοπό να κατασκοπεύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, που επικαλείται άτομα με γνώση της άκρως απόρρητης ενημέρωσης Αμερικανών αξιωματούχων προς συνεργάτες μελών του Κογκρέσου την Τρίτη.Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συζήτησης, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αμερικανικές Αρχές υποδηλώνουν ότι η σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ ενδέχεται να ήταν αμιγώς ερωτική και όχι μέρος μιας συντονισμένης επιχείρησης της Κίνας, του βασικού ανταγωνιστή των ΗΠΑ στην κούρσα για την ανάπτυξη προηγμένων μικροτσίπ.Ορισμένες από τις πηγές σημείωσαν, πάντως, ότι νέα στοιχεία θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε άλλη εκτίμηση.Η ενημέρωση των συνεργατών των μελών του Κογκρέσου, η οποία είχε χαρακτήρα γενικής επισκόπησης και όχι λεπτομερούς παρουσίασης των ευρημάτων των υπηρεσιών πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia, έπειτα από συντονισμένες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τη Nvidia ότι ο Χουάνγκ δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού είχε παραιτηθεί νωρίτερα τον Νοέμβριο, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το διοικητικό συμβούλιο προετοιμαζόταν να τον απομακρύνει, αλλά και ότι ο ίδιος διατηρούσε και άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με στέλεχος της Nvidia.