Ο Άντι Μπέρναμ φάνηκε την Τετάρτη να αποκλείει το ενδεχόμενο να επιτραπεί στους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλλουν δίδακτρα αντίστοιχα με εκείνα των εγχώριων φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα βρετανικά πανεπιστήμια.Κατά τη διάρκεια της Ώρας των Ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος άφησε να εννοηθεί ότι η εξίσωση των διδάκτρων «δεν θα τεθεί στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων, όταν η αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοχ, τον πίεσε να αποκλείσει μια τέτοια συμφωνία. Οι φοιτητές από την ΕΕ καταβάλλουν σήμερα σημαντικά υψηλότερα δίδακτρα από τους εγχώριους φοιτητές.Οπως μεταδίδει το Politico, ο Μπέρναμ δήλωσε στους βουλευτές ότι η ευρωπαϊκή διαπραγματευτική θέση «δεν είναι η βρετανική διαπραγματευτική θέση, αυτό δεν έχει τεθεί στο τραπέζι».Το ζήτημα των διδάκτρων έχει εξελιχθεί σε πολιτικά ακανθώδες θέμα από την Παρασκευή, όταν αντικρουόμενες ενημερώσεις από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες άφησαν ασαφές κατά πόσον οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ για τα τρόφιμα, τις εκπομπές ρύπων και την κινητικότητα των νέων εξαρτώνταν από την επίτευξη συμφωνίας για τους φοιτητές.