Γιώργος Προκοπίου: Ο εφοπλιστής που έγινε ο «Μίδας» του real estate

Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου είναι ένας άνθρωπος που μιλάει σπάνια και όταν το κάνει-συνήθως σε συνέδρια-αναφέρεται μόνο στην ναυτιλία, ως μια από τις ηγετικές της μορφές