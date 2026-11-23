Γιώργος Προκοπίου: Ο εφοπλιστής που έγινε ο «Μίδας» του real estate
Γιώργος Προκοπίου: Ο εφοπλιστής που έγινε ο «Μίδας» του real estate
Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου είναι ένας άνθρωπος που μιλάει σπάνια και όταν το κάνει-συνήθως σε συνέδρια-αναφέρεται μόνο στην ναυτιλία, ως μια από τις ηγετικές της μορφές
UPD:
Για το άλλο του μεγάλο επενδυτικό πάθος, τα ακίνητα αποφεύγει επιμελώς να κάνει την οποιαδήποτε δημόσια αναφορά κάτι που έπραξε και προ ημερών όταν ο ιστότοπος Gstaad Confidential τον ανέφερε ως αγοραστή του εμβληματικού «The Park Gstaad».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα παρότι ο Προκοπίου δεν έχει επιβεβαιώσει την αγορά με κάποια δημόσια τοποθέτησή του, η μέχρι πρότινος ιδιοκτήτρια Ντόνα Μπερταρέλι που το είχε αγοράσει το 2003, πούλησε το ξενοδοχείο στον έλληνα tycoon με τίμημα κοντά στα 400.000.000 ελβετικά φράγκα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με το δημοσίευμα παρότι ο Προκοπίου δεν έχει επιβεβαιώσει την αγορά με κάποια δημόσια τοποθέτησή του, η μέχρι πρότινος ιδιοκτήτρια Ντόνα Μπερταρέλι που το είχε αγοράσει το 2003, πούλησε το ξενοδοχείο στον έλληνα tycoon με τίμημα κοντά στα 400.000.000 ελβετικά φράγκα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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