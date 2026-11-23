Αργυράκης (STAMA Greece) στο Business Stories: Γιατί δεν πέφτουν τα ενοίκια και ποιοι κερδίζουν από τα Airbnb

Ο επικεφαλής του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων μιλά για τη στεγαστική κρίση και τη βραχυχρόνια μίσθωση και τονίζει πως η έλλειψη ακινήτων είναι τεχνητή — Οι 100.000 κατοικίες που παραμένουν εκτός αγοράς, οι υψηλές τιμές και το μέλλον των Airbnb