Αργυράκης (STAMA Greece) στο Business Stories: Γιατί δεν πέφτουν τα ενοίκια και ποιοι κερδίζουν από τα Airbnb
Αργυράκης (STAMA Greece) στο Business Stories: Γιατί δεν πέφτουν τα ενοίκια και ποιοι κερδίζουν από τα Airbnb
Ο επικεφαλής του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων μιλά για τη στεγαστική κρίση και τη βραχυχρόνια μίσθωση και τονίζει πως η έλλειψη ακινήτων είναι τεχνητή — Οι 100.000 κατοικίες που παραμένουν εκτός αγοράς, οι υψηλές τιμές και το μέλλον των Airbnb
Για τη στεγαστική κρίση, τα χιλιάδες ακίνητα που παραμένουν εκτός αγοράς και τις επιπτώσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης μιλά στο Business Stories και τη Χριστίνα Ρωμηού, ο Βασίλης Αργυράκης, επικεφαλής της STAMA Greece, του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «έχουμε δημιουργήσει τεχνητή έλλειψη ακινήτων γιατί όλοι θέλουν να κερδίζουν», επισημαίνοντας ότι περίπου 100.000 ακίνητα δεν διατίθενται στην αγορά, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει, όπως λέει, περισσότερο οικιστικό απόθεμα από αυτό που μπορεί να απορροφήσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «έχουμε δημιουργήσει τεχνητή έλλειψη ακινήτων γιατί όλοι θέλουν να κερδίζουν», επισημαίνοντας ότι περίπου 100.000 ακίνητα δεν διατίθενται στην αγορά, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει, όπως λέει, περισσότερο οικιστικό απόθεμα από αυτό που μπορεί να απορροφήσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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