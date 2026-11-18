«Μου κόπηκαν τα πόδια» – «Και πολλών άλλων»: Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Δήμητρα Λιάνη μίλησαν για το νεύμα στο αεροπλάνο και τη σχέση τους
«Μου κόπηκαν τα πόδια» – «Και πολλών άλλων»: Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Δήμητρα Λιάνη μίλησαν για το νεύμα στο αεροπλάνο και τη σχέση τους
Στο πρώτο τους ραντεβού, η Δήμητρα Λιάνη τού μιλούσε ακόμη στον πληθυντικό
Χρόνια αργότερα, όταν ο Θανάσης Λάλας τη ρώτησε πώς φώναζε πια τον Ανδρέα Παπανδρέου στο σπίτι, εκείνη απάντησε: «Καρδιά μου», «ψυχή μου». Στην ίδια συζήτηση, όταν η κουβέντα έφτασε στο αν οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σε έναν πολιτικό επηρεάζουν τις αποφάσεις του, ο Παπανδρέου είπε: «Κανείς δεν ζει έχοντας στο πλάι του το κενό».
Η κοινή συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο Βήμα στις 15 Μαρτίου 1992, δηλαδή ο Παπανδρέου και η Λιάνη ήταν παντρεμένοι δύο χρόνια και οκτώ μήνες (από τις 13 Ιουλίου του 1989).
Είχαν προηγηθεί δώδεκα ώρες συζήτησης στο σπίτι τους στην Εκάλη, μοιρασμένες σε πέντε βράδια, με διακοπές για τα δελτία των οκτώμισι και για επείγοντα τηλεφωνήματα. Η Λιάνη θυμήθηκε την πρώτη φορά που τον συνάντησε, σε μια συνεστίαση του ΠΑΣΟΚ στην Κυψέλη το 1975, κι ύστερα μια πτήση, χρόνια αργότερα, στην οποία εκείνος της ζήτησε το όνομά της. Ο Παπανδρέου, από την πλευρά του, γύρισε στη νύχτα πριν την εγχείρηση στο Λονδίνο, όταν ο Λάλας τού ζήτησε να ξεχωρίσει ένα από τα βράδια που είχαν ζήσει μαζί. «Το καλύτερο βράδυ της ζωής μου ολόκληρης», είπε. Θυμόταν πως δεν ένιωθε αγωνία και πως έγραψε στη Δήμητρα σ’ ένα χαρτί ότι θα γύριζε οπωσδήποτε στην Ελλάδα. Εκείνη τον διέκοψε για να θυμίσει μια λεπτομέρεια: της είχε κρύψει ότι έπρεπε να χειρουργηθεί και το έμαθε μέσα στο αεροπλάνο, καθ’ οδόν για το Λονδίνο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η κοινή συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο Βήμα στις 15 Μαρτίου 1992, δηλαδή ο Παπανδρέου και η Λιάνη ήταν παντρεμένοι δύο χρόνια και οκτώ μήνες (από τις 13 Ιουλίου του 1989).
Είχαν προηγηθεί δώδεκα ώρες συζήτησης στο σπίτι τους στην Εκάλη, μοιρασμένες σε πέντε βράδια, με διακοπές για τα δελτία των οκτώμισι και για επείγοντα τηλεφωνήματα. Η Λιάνη θυμήθηκε την πρώτη φορά που τον συνάντησε, σε μια συνεστίαση του ΠΑΣΟΚ στην Κυψέλη το 1975, κι ύστερα μια πτήση, χρόνια αργότερα, στην οποία εκείνος της ζήτησε το όνομά της. Ο Παπανδρέου, από την πλευρά του, γύρισε στη νύχτα πριν την εγχείρηση στο Λονδίνο, όταν ο Λάλας τού ζήτησε να ξεχωρίσει ένα από τα βράδια που είχαν ζήσει μαζί. «Το καλύτερο βράδυ της ζωής μου ολόκληρης», είπε. Θυμόταν πως δεν ένιωθε αγωνία και πως έγραψε στη Δήμητρα σ’ ένα χαρτί ότι θα γύριζε οπωσδήποτε στην Ελλάδα. Εκείνη τον διέκοψε για να θυμίσει μια λεπτομέρεια: της είχε κρύψει ότι έπρεπε να χειρουργηθεί και το έμαθε μέσα στο αεροπλάνο, καθ’ οδόν για το Λονδίνο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα