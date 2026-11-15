Υπερωρίες: Αυξήθηκαν οι δηλώσεις, αλλά 4 στους 10 εργαζομένους παραμένουν απλήρωτοι
Υπερωρίες: Αυξήθηκαν οι δηλώσεις, αλλά 4 στους 10 εργαζομένους παραμένουν απλήρωτοι
Οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 36,8%, με την ψηφιακή κάρτα να καλύπτει πλέον 2,5 εκατ. εργαζομένους. — Ωστόσο, οι παραβάσεις ωραρίου, η αδήλωτη απασχόληση και οι απλήρωτες επιπλέον ώρες αναδεικνύουν σημαντικά κενά στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων
Περισσότερες υπερωρίες εμφανίζονται πλέον στα επίσημα στοιχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε επιπλέον ώρα εργασίας δηλώνεται και πληρώνεται. Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας ενισχύει την καταγραφή της απασχόλησης, όμως οι παραβάσεις και οι εμπειρίες των εργαζομένων αποτυπώνουν μια αγορά όπου η συμμόρφωση εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.
Το βασικό χάσμα βρίσκεται ανάμεσα στην καλύτερη ορατότητα του πραγματικού χρόνου εργασίας και στην ουσιαστική κατοχύρωση της αμοιβής του. Η αύξηση των δηλωμένων ωρών αποτελεί θετική ένδειξη για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά συνυπάρχει με απλήρωτη εργασία, παραβιάσεις ωραρίου και ελλιπή καταγραφή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το βασικό χάσμα βρίσκεται ανάμεσα στην καλύτερη ορατότητα του πραγματικού χρόνου εργασίας και στην ουσιαστική κατοχύρωση της αμοιβής του. Η αύξηση των δηλωμένων ωρών αποτελεί θετική ένδειξη για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά συνυπάρχει με απλήρωτη εργασία, παραβιάσεις ωραρίου και ελλιπή καταγραφή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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