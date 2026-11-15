Υπερωρίες: Αυξήθηκαν οι δηλώσεις, αλλά 4 στους 10 εργαζομένους παραμένουν απλήρωτοι

Οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 36,8%, με την ψηφιακή κάρτα να καλύπτει πλέον 2,5 εκατ. εργαζομένους. — Ωστόσο, οι παραβάσεις ωραρίου, η αδήλωτη απασχόληση και οι απλήρωτες επιπλέον ώρες αναδεικνύουν σημαντικά κενά στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων