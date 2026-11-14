Η πρώην δικηγόρος του Τραμπ, ο γάμος με τον Τούρκο επιχειρηματία και το μυστήριο με τις χλιδάτες επαύλεις στο Παλμ Μπιτς
Η πρώην δικηγόρος του Τραμπ, ο γάμος με τον Τούρκο επιχειρηματία και το μυστήριο με τις χλιδάτες επαύλεις στο Παλμ Μπιτς
Δύο υπερπολυτελείς επαύλεις στη Φλόριντα, συνολικής αξίας 137,5 εκατ. δολαρίων, δύο συμφωνίες αγοράς που κατέρρευσαν μέσα σε λίγους μήνες και ένα ζευγάρι με ισχυρές διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ συνθέτουν μια ασυνήθιστη ιστορία στην αγορά ακινήτων του Palm Beach
UPD:
Στο επίκεντρό της βρίσκεται η Αλίνα Μίλντον, πρώην δικηγόρος και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστή μέχρι πρόσφατα ως Αλίνα Χάμπα, και ο σύζυγός της, Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μίλντον.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το ζευγάρι προχώρησε σε συμφωνίες για την αγορά δύο εντυπωσιακών παραθαλάσσιων ακινήτων στο Palm Beach. Και στις δύο περιπτώσεις καταβλήθηκαν αρχικές προκαταβολές, ωστόσο οι συναλλαγές δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να χάσουν τα ποσά που είχαν ήδη καταβάλει.
Η ίδια η Αλίνα και ο Τουρχάν Μίλντον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Ο μεσίτης τους, Σάιμον Άιζακς, υποστήριξε ότι το ζευγάρι απλώς άλλαξε γνώμη για τα συγκεκριμένα ακίνητα και εξακολουθεί να αναζητεί νέα κατοικία. Μάλιστα, επέμεινε ότι δεν τίθεται ζήτημα οικονομικής δυνατότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το ζευγάρι προχώρησε σε συμφωνίες για την αγορά δύο εντυπωσιακών παραθαλάσσιων ακινήτων στο Palm Beach. Και στις δύο περιπτώσεις καταβλήθηκαν αρχικές προκαταβολές, ωστόσο οι συναλλαγές δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να χάσουν τα ποσά που είχαν ήδη καταβάλει.
Η ίδια η Αλίνα και ο Τουρχάν Μίλντον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Ο μεσίτης τους, Σάιμον Άιζακς, υποστήριξε ότι το ζευγάρι απλώς άλλαξε γνώμη για τα συγκεκριμένα ακίνητα και εξακολουθεί να αναζητεί νέα κατοικία. Μάλιστα, επέμεινε ότι δεν τίθεται ζήτημα οικονομικής δυνατότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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