Η πρώην δικηγόρος του Τραμπ, ο γάμος με τον Τούρκο επιχειρηματία και το μυστήριο με τις χλιδάτες επαύλεις στο Παλμ Μπιτς

Δύο υπερπολυτελείς επαύλεις στη Φλόριντα, συνολικής αξίας 137,5 εκατ. δολαρίων, δύο συμφωνίες αγοράς που κατέρρευσαν μέσα σε λίγους μήνες και ένα ζευγάρι με ισχυρές διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ συνθέτουν μια ασυνήθιστη ιστορία στην αγορά ακινήτων του Palm Beach