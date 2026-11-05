Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς: Το βράδυ που ο Σπίλμπεργκ άνοιξε την τηλεόραση και της άλλαξε τη ζωή

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια νεαρή ηθοποιός από την Ουαλία έφτανε στο Λος Άντζελες με μια βαλίτσα, εξάμηνη βίζα και την αποφασιστικότητα να δοκιμάσει την τύχη της στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία