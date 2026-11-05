Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς: Το βράδυ που ο Σπίλμπεργκ άνοιξε την τηλεόραση και της άλλαξε τη ζωή
Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς: Το βράδυ που ο Σπίλμπεργκ άνοιξε την τηλεόραση και της άλλαξε τη ζωή
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια νεαρή ηθοποιός από την Ουαλία έφτανε στο Λος Άντζελες με μια βαλίτσα, εξάμηνη βίζα και την αποφασιστικότητα να δοκιμάσει την τύχη της στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία
UPD:
Στην πατρίδα της ήταν ήδη αστέρι. Στην Καλιφόρνια, όμως, ήταν απλώς μια ακόμη άγνωστη ηθοποιός που αναζητούσε ρόλο.
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία μέσα από την τηλεοπτική σειρά The Darling Buds of May. Οι παπαράτσι την ακολουθούσαν στους δρόμους του Λονδίνου, το πρόσωπό της ήταν αναγνωρίσιμο και η καριέρα της έμοιαζε να έχει ήδη πάρει τον δρόμο της.
Μόλις, όμως, πέρασε τον Ατλαντικό, συνειδητοποίησε ότι η φήμη της δεν είχε ταξιδέψει μαζί της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία μέσα από την τηλεοπτική σειρά The Darling Buds of May. Οι παπαράτσι την ακολουθούσαν στους δρόμους του Λονδίνου, το πρόσωπό της ήταν αναγνωρίσιμο και η καριέρα της έμοιαζε να έχει ήδη πάρει τον δρόμο της.
Μόλις, όμως, πέρασε τον Ατλαντικό, συνειδητοποίησε ότι η φήμη της δεν είχε ταξιδέψει μαζί της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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