Πώς φτάσαμε όλα να γίνονται γρήγορα και εύκολα: Το νέο τοπίο για επιχειρήσεις και καταναλωτές
Πώς φτάσαμε όλα να γίνονται γρήγορα και εύκολα: Το νέο τοπίο για επιχειρήσεις και καταναλωτές
Από τα αποθηκευμένα καλάθια και τις πληρωμές με ένα άγγιγμα μέχρι τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του πελάτη
Η παραγγελία φαγητού υποσχόταν κυρίως να γλιτώσει τον πελάτη από το μαγείρεμα και να φτάσει γρήγορα στην πόρτα του. Σήμερα, ο πελάτης περιμένει να γνωρίζει πότε θα έρθει η παραγγελία, να παρακολουθεί τη διαδρομή της, να έχει αποθηκευτεί η διεύθυνσή του και να ολοκληρώνεται η πληρωμή χωρίς να ψάχνει κάρτα ή μετρητά. Αν χρειαστεί να τηλεφωνήσει για να μάθει πού βρίσκεται, η υπηρεσία έχει ήδη χάσει ένα μέρος της ευκολίας που προσδοκούσε. Αυτή η απαίτηση διαμορφώνει ένα πεδίο ανταγωνισμού που διατρέχει διαφορετικούς κλάδους. Στις μετακινήσεις, στις αγορές, στις τραπεζικές συναλλαγές και στα ταξίδια, ο πελάτης αξιολογεί και πόση δουλειά πρέπει να κάνει ο ίδιος για να εξυπηρετηθεί. Πόσα στοιχεία θα συμπληρώσει, πόσες φορές θα συνεννοηθεί, τι θα χρειαστεί να θυμηθεί και πόση αβεβαιότητα θα μεσολαβήσει μέχρι το αποτέλεσμα.
Η αγορά χρόνου αποκτά έτσι μια επιπλέον διάσταση, εκείνη της ζωής χωρίς καθυστερήσεις. Αναθέτοντας τη μεταφορά ή την παράδοση, ο καταναλωτής κέρδιζε χρόνο. Πλέον, η επιθυμία του είναι να μη χρειάζεται να ασχολείται.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αγορά χρόνου αποκτά έτσι μια επιπλέον διάσταση, εκείνη της ζωής χωρίς καθυστερήσεις. Αναθέτοντας τη μεταφορά ή την παράδοση, ο καταναλωτής κέρδιζε χρόνο. Πλέον, η επιθυμία του είναι να μη χρειάζεται να ασχολείται.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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