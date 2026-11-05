Ανίτα Ρόντικ: Η επαναστάτρια του επιχειρείν, τα εκατομμύρια της The Body Shop και η αμφιλεγόμενη συμφωνία με τη L’Oréal

Από ένα μικρό, μούχλιασμένο κατάστημα στο Μπράιτον με δάνειο 4.000 λιρών, στην τέταρτη πλουσιότερη γυναίκα της Βρετανίας - Η Anita Roddick απέδειξε ότι ο ακτιβισμός, η ηθική και η επιχειρηματικότητα μπορούν να συνυπάρξουν, κόντρα στα κατεστημένα της εποχής