Ανίτα Ρόντικ: Η επαναστάτρια του επιχειρείν, τα εκατομμύρια της The Body Shop και η αμφιλεγόμενη συμφωνία με τη L’Oréal
Ανίτα Ρόντικ: Η επαναστάτρια του επιχειρείν, τα εκατομμύρια της The Body Shop και η αμφιλεγόμενη συμφωνία με τη L’Oréal
Από ένα μικρό, μούχλιασμένο κατάστημα στο Μπράιτον με δάνειο 4.000 λιρών, στην τέταρτη πλουσιότερη γυναίκα της Βρετανίας - Η Anita Roddick απέδειξε ότι ο ακτιβισμός, η ηθική και η επιχειρηματικότητα μπορούν να συνυπάρξουν, κόντρα στα κατεστημένα της εποχής
Η γυναίκα που γεννήθηκε στο Λιτλχάμπτον της Αγγλίας ως Anita Lucia Perilli και έμελλε να εξελιχθεί στην τέταρτη πλουσιότερη γυναίκα της Βρετανίας, κουβαλούσε από τη γέννησή της το αποτύπωμα μιας αντισυμβατικής μοίρας. Κόρη Ιταλών μεταναστών που διατηρούσαν ένα τοπικό καφέ, η Anita μεγάλωσε δουλεύοντας σκληρά μαζί με τα τρία της αδέλφια μετά το σχολείο και τα Σαββατοκύριακα. Όταν οι γονείς της χώρισαν, η μητέρα της παντρεύτηκε τον ξάδερφο του συζύγου της, τον Henry.
Περίμενε ωστόσο να ενηλικιωθεί η Anita για να της αποκαλύψει το μεγάλο οικογενειακό μυστικό: ότι ο Henry ήταν στην πραγματικότητα ο βιολογικός της πατέρας, καρπός μιας παθιασμένης εξωσυζυγικής σχέσης. Η αποκάλυψη αυτή δεν την κλόνισε. Η ίδια ένιωθε πάντα πιο κοντά στον Henry, νιώθοντας τελικά ένα τεράστιο βάρος ενοχής να φεύγει από πάνω της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Περίμενε ωστόσο να ενηλικιωθεί η Anita για να της αποκαλύψει το μεγάλο οικογενειακό μυστικό: ότι ο Henry ήταν στην πραγματικότητα ο βιολογικός της πατέρας, καρπός μιας παθιασμένης εξωσυζυγικής σχέσης. Η αποκάλυψη αυτή δεν την κλόνισε. Η ίδια ένιωθε πάντα πιο κοντά στον Henry, νιώθοντας τελικά ένα τεράστιο βάρος ενοχής να φεύγει από πάνω της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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