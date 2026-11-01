Χρυσός: Πωλήσεις 21.014 λιρών στην Τράπεζα της Ελλάδος – Γιατί οι αγοραστές του γυρίζουν την πλάτη

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Σταθερά περισσότεροι είναι οι Έλληνες που πωλούν χρυσές λίρες στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) από εκείνους που αγοράζουν, παρά την πρόσφατη υποχώρηση της τιμής του χρυσού. Πλέον, για κάθε μία λίρα που αποκτούν οι ιδιώτες από την κεντρική τράπεζα, πωλούν σχεδόν οκτώ, όταν πριν από δέκα χρόνια η αντίστοιχη αναλογία ήταν περίπου δύο προς μία. Η τάση αυτή διατηρείται τα τελευταία χρόνια, με τα στοιχεία του εννεαμήνου του 2026 να δείχνουν ότι οι ιδιώτες πούλησαν στην ΤτΕ 21.014 χρυσές λίρες και αγόρασαν μόλις 2.706.Παρότι η υπεροχή των πωλητών έχει ενισχυθεί σημαντικά, ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών ακολουθεί εδώ και χρόνια πτωτική πορεία. Στο εννεάμηνο του 2026 διακινήθηκαν μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος συνολικά 23.720 λίρες, έναντι 64.440 την αντίστοιχη περίοδο πριν από μία δεκαετία. Πρόκειται για μείωση της τάξεως του 63,2%.Η υποχώρηση της δραστηριότητας στην αγορά χρυσών λιρών είναι ιδιαίτερα έντονη σε βάθος δεκαετίας. Οι λίρες που πούλησαν οι ιδιώτες στην ΤτΕ μειώθηκαν από 44.033 το εννεάμηνο του 2016 σε 21.014 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, δηλαδή σε λιγότερες από τις μισές. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση στις αγορές από ιδιώτες, οι οποίες περιορίστηκαν από 20.407 σε μόλις 2.706 λίρες, καταγράφοντας μείωση 86,7%. Αλλά και σε ετήσια βάση, ο συνολικός όγκος των αγοραπωλησιών υποχώρησε κατά 36,6%, από 37.401 λίρες το εννεάμηνο του 2025 σε 23.720 φέτος.Συνολικά, η Τράπεζα της Ελλάδος συγκέντρωσε καθαρά 18.308 περισσότερες χρυσές λίρες από όσες διέθεσε στους ιδιώτες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η διαφορά αυτή είχε ανέλθει σε 26.603 λίρες. Οι 21.014 λίρες που αγόρασε φέτος η κεντρική τράπεζα αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση για αντίστοιχο χρονικό διάστημα από το 2011.Σε επίπεδο ολόκληρου έτους, οι αγορές χρυσών λιρών από την ΤτΕ είχαν υποχωρήσει κάτω από το όριο των 100.000 τεμαχίων ήδη από το 2015, όταν διαμορφώθηκαν στις 61.518, έναντι 109.563 το 2014. Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 2007, όταν η κεντρική τράπεζα είχε αγοράσει 368.531 χρυσές λίρες.Η διαχρονική υπεροχή των πωλήσεων δημιουργεί το ενδεχόμενο να περιορίζεται σταδιακά ο αριθμός των χρυσών λιρών που βρίσκονται στην κατοχή των ελληνικών νοικοκυριών, αλλά και να συγκεντρώνονται περισσότερα τεμάχια σε λιγότερους κατόχους. Για ορισμένους ιδιώτες, η πώληση μπορεί να αποτελεί λύση σε οικονομικές ανάγκες, ενώ άλλοι ενδέχεται να επιλέγουν τη ρευστοποίηση προκειμένου να κατοχυρώσουν τα κέρδη που έχουν προκύψει από τη μεγάλη άνοδο της τιμής του χρυσού.Πόσο κοστίζει σήμερα μία χρυσή λίραΣημαντικός παράγοντας για τον περιορισμό της συναλλακτικής δραστηριότητας παραμένει η υψηλή τιμή της χρυσής λίρας. Για έναν ιδιώτη που επιθυμεί να αγοράσει, το κόστος εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στα 990 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης, το λεγόμενο spread, παραμένει μεγάλη. Η τελευταία τιμή στην οποία η ΤτΕ αγοράζει μία χρυσή λίρα από ιδιώτη είναι 845 ευρώ, δηλαδή 145 ευρώ χαμηλότερη από την τιμή στην οποία την πουλά.Οι υψηλές αποτιμήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν αποτρεπτικά για τη ζήτηση, παρότι οι τιμές έχουν απομακρυνθεί από τα επίπεδα-ρεκόρ του Ιανουαρίου 2026.Στον ισολογισμό της, η Τράπεζα της Ελλάδος ανέφερε ότι στο τέλος του 2025 διέθετε συνολικά 152,4 τόνους χρυσού και απαιτήσεων σε χρυσό, συνολικής αξίας 17,982 δισ. ευρώ.Στα συγκεκριμένα διαθέσιμα περιλαμβάνονται χρυσός διεθνών προδιαγραφών, χρυσές λίρες, άλλα χρυσά νομίσματα, καθώς και απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).