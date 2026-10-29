Πειθαρχία και γοητεία από την Κριστίν Λαγκάρντ: Η πορεία της, τα λάθη της, το παρασκήνιο εξόδου από την ΕΚΤ και η φήμη ότι θα κατέβει αντίπαλος της Λεπέν
Πειθαρχία και γοητεία από την Κριστίν Λαγκάρντ: Η πορεία της, τα λάθη της, το παρασκήνιο εξόδου από την ΕΚΤ και η φήμη ότι θα κατέβει αντίπαλος της Λεπέν
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, δεν θα αποφασιστεί νέα αύξηση των επιτοκίων, μετά από εκείνη του περασμένου μήνα
UPD:
Θα παραμένουν σταθερά στο επίπεδο του 2,50% και η επόμενη αύξηση, λογικά κατά ακόμη 25 μονάδες βάσης, θα μετατεθεί για την τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς, τον προσεχή Δεκέμβριο.
Αλλά το ενδιαφέρον, από τη μια των αγορών και των αναλυτών, και από την άλλη των πολιτικών ιθυνόντων της Ευρωζώνης, είναι αν αυτή η συνεδρίαση θα αποτελέσει και την τελευταία για την νυν πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, εν μέσω εντονότατων φημών τις οποίες έχει πυροδοτήσει πρόσφατο δημοσίευμα του Reuter’s, ότι την μεθεπόμενη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum – WEC) θα αποφασίσει ότι η 70χρονη Γαλλίδα νομικός με την πράγματι τεράστια θητεία στην πολιτική και το διεθνές οικονομικό και τραπεζικό σύστημα, θα είναι η επόμενη πρόεδρος του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αλλά το ενδιαφέρον, από τη μια των αγορών και των αναλυτών, και από την άλλη των πολιτικών ιθυνόντων της Ευρωζώνης, είναι αν αυτή η συνεδρίαση θα αποτελέσει και την τελευταία για την νυν πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, εν μέσω εντονότατων φημών τις οποίες έχει πυροδοτήσει πρόσφατο δημοσίευμα του Reuter’s, ότι την μεθεπόμενη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum – WEC) θα αποφασίσει ότι η 70χρονη Γαλλίδα νομικός με την πράγματι τεράστια θητεία στην πολιτική και το διεθνές οικονομικό και τραπεζικό σύστημα, θα είναι η επόμενη πρόεδρος του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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