Πειθαρχία και γοητεία από την Κριστίν Λαγκάρντ: Η πορεία της, τα λάθη της, το παρασκήνιο εξόδου από την ΕΚΤ και η φήμη ότι θα κατέβει αντίπαλος της Λεπέν