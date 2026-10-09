Μυτιληναίος: Η Κομισιόν οδηγεί ξανά σε απόγνωση τις βιομηχανίες ανακύκλωσης αλουμινίου – Ηχηρή παρέμβαση

Σκληρές αιχμές Μυτιληναίου κατά της Κομισιόν για την καθυστέρηση λήψης μέτρων στις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου, με προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την πράσινη μετάβαση