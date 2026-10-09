Μυτιληναίος: Η Κομισιόν οδηγεί ξανά σε απόγνωση τις βιομηχανίες ανακύκλωσης αλουμινίου – Ηχηρή παρέμβαση
Μυτιληναίος: Η Κομισιόν οδηγεί ξανά σε απόγνωση τις βιομηχανίες ανακύκλωσης αλουμινίου – Ηχηρή παρέμβαση
Σκληρές αιχμές Μυτιληναίου κατά της Κομισιόν για την καθυστέρηση λήψης μέτρων στις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου, με προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την πράσινη μετάβαση
Σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδυναμία της να ανακόψει τη μαζική εξαγωγή σκραπ αλουμινίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, με ανάρτησή του στο LinkedIn, προειδοποιώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την ανακύκλωση και την πράσινη μετάβαση.
Με χαρακτηριστική αναφορά ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί ξανά σε απόγνωση τις μονάδες δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου», ο επικεφαλής της Metlen εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την υπαναχώρηση των Βρυξελλών από τη δέσμευση που είχαν αναλάβει πέρυσι, να θεσπίσουν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό των εξαγωγών σκραπ αλουμινίου. Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ειδική δημόσια διαβούλευση και είχε αναγνωριστεί επισήμως η στρατηγική σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης πρώτης ύλης στην Ευρώπη, η Κομισιόν εγκατέλειψε τελικά τον αρχικό σχεδιασμό, προκρίνοντας αόριστες υποσχέσεις για μια διαφορετική νομική προσέγγιση, που ενδέχεται να παρατείνει τις συζητήσεις για έναν ακόμη χρόνο.
Ο κ. Μυτιληναίος επικαλείται μάλιστα στοιχεία που αποτυπώνουν τη συνεχή επιδείνωση του προβλήματος, καθώς οι εξαγωγές σκραπ αλουμινίου από την ΕΕ έφτασαν το 2025 στο ιστορικό υψηλό των 1,27 εκατ. τόνων, αυξημένες κατά 50% σε σχέση με το 2019. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 243% μέσα σε έναν χρόνο, μεταξύ 2024 και 2025.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Metlen, η συνεχιζόμενη εκροή αυτών των ποσοτήτων στερεί από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανακύκλωσης πολύτιμες πρώτες ύλες, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, να επεκτείνουν την παραγωγή τους και να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Παράλληλα, αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στις διακηρύξεις της ΕΕ για στρατηγική αυτονομία, κυκλική οικονομία και βιομηχανική ανθεκτικότητα και στην απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για τη συγκράτηση κρίσιμων υλικών εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη στάση των εμπορικών εταίρων της Ευρώπης, οι οποίοι, όπως αναφέρει, προχωρούν διαδοχικά στην επιβολή εξαγωγικών δασμών και περιορισμών, προκειμένου να διασφαλίσουν την επάρκεια πρώτων υλών για τις εγχώριες βιομηχανίες τους. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί, κατά τον ίδιο, να υπερασπίζεται ένα μοντέλο ελεύθερου εμπορίου που δεν εφαρμόζεται πλέον με τους ίδιους όρους από τους ανταγωνιστές της.
«Ως εδώ!», τονίζει χαρακτηριστικά, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, που θα καλύπτουν όλα τα σχετικά προϊόντα και τους προορισμούς εξαγωγής. Όπως υπογραμμίζει, η Ευρώπη δεν μπορεί να φιλοδοξεί να οικοδομήσει μια κυκλική οικονομία, όταν συλλέγει στρατηγικής σημασίας υλικά στο εσωτερικό της, αλλά στη συνέχεια επιτρέπει την εξαγωγή τους.
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Με χαρακτηριστική αναφορά ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί ξανά σε απόγνωση τις μονάδες δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου», ο επικεφαλής της Metlen εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την υπαναχώρηση των Βρυξελλών από τη δέσμευση που είχαν αναλάβει πέρυσι, να θεσπίσουν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό των εξαγωγών σκραπ αλουμινίου. Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ειδική δημόσια διαβούλευση και είχε αναγνωριστεί επισήμως η στρατηγική σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης πρώτης ύλης στην Ευρώπη, η Κομισιόν εγκατέλειψε τελικά τον αρχικό σχεδιασμό, προκρίνοντας αόριστες υποσχέσεις για μια διαφορετική νομική προσέγγιση, που ενδέχεται να παρατείνει τις συζητήσεις για έναν ακόμη χρόνο.
Ο κ. Μυτιληναίος επικαλείται μάλιστα στοιχεία που αποτυπώνουν τη συνεχή επιδείνωση του προβλήματος, καθώς οι εξαγωγές σκραπ αλουμινίου από την ΕΕ έφτασαν το 2025 στο ιστορικό υψηλό των 1,27 εκατ. τόνων, αυξημένες κατά 50% σε σχέση με το 2019. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 243% μέσα σε έναν χρόνο, μεταξύ 2024 και 2025.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Metlen, η συνεχιζόμενη εκροή αυτών των ποσοτήτων στερεί από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανακύκλωσης πολύτιμες πρώτες ύλες, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, να επεκτείνουν την παραγωγή τους και να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Παράλληλα, αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στις διακηρύξεις της ΕΕ για στρατηγική αυτονομία, κυκλική οικονομία και βιομηχανική ανθεκτικότητα και στην απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για τη συγκράτηση κρίσιμων υλικών εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη στάση των εμπορικών εταίρων της Ευρώπης, οι οποίοι, όπως αναφέρει, προχωρούν διαδοχικά στην επιβολή εξαγωγικών δασμών και περιορισμών, προκειμένου να διασφαλίσουν την επάρκεια πρώτων υλών για τις εγχώριες βιομηχανίες τους. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί, κατά τον ίδιο, να υπερασπίζεται ένα μοντέλο ελεύθερου εμπορίου που δεν εφαρμόζεται πλέον με τους ίδιους όρους από τους ανταγωνιστές της.
«Ως εδώ!», τονίζει χαρακτηριστικά, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, που θα καλύπτουν όλα τα σχετικά προϊόντα και τους προορισμούς εξαγωγής. Όπως υπογραμμίζει, η Ευρώπη δεν μπορεί να φιλοδοξεί να οικοδομήσει μια κυκλική οικονομία, όταν συλλέγει στρατηγικής σημασίας υλικά στο εσωτερικό της, αλλά στη συνέχεια επιτρέπει την εξαγωγή τους.
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