Μαρία Αγγελικούση: Με ποιες κινήσεις χτίζει τον στόλο του αύριο
Μαρία Αγγελικούση: Με ποιες κινήσεις χτίζει τον στόλο του αύριο
Η Χιώτισσα την καταγωγή πλοιοκτήτρια δηλώνει περήφανη για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο συντριπτικό αριθμό πλοίων του στόλου της σε ποσοστό άνω του 85%
Στη ναυτιλία, η απόσταση ανάμεσα σε μια επενδυτική απόφαση και στην απόδοσή της μετριέται συχνά σε χρόνια. Από την υπογραφή της παραγγελίας μέχρι την παράδοση ενός πλοίου, οι ναύλοι μπορεί να έχουν αλλάξει, οι εμπορικές διαδρομές να έχουν μετατοπιστεί και οι απαιτήσεις των πελατών να έχουν γίνει αυστηρότερες. Σε αυτό το περιβάλλον, οι τελευταίες κινήσεις της Μαρίας Αγγελικούση αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι παραλαβές νέων πλοίων συνδυάζονται με την αποχώρηση παλαιότερων μονάδων και την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στις ενεργειακές μεταφορές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο όμιλος έχει στόλο από 161 πλοία συν 28 υπό ναυπήγηση.
Το πρόγραμμα παραδόσεων για το 2026 περιλαμβάνει συνολικά 13 νεότευκτα εκ των οποίων έξι δεξαμενόπλοια Suezmax διπλού καυσίμου, έξι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα εξειδικευμένο δεξαμενόπλοιο τύπου DP2 shuttle tanker. Πρόκειται για τις προγραμματισμένες προσθήκες ολόκληρου του έτους, στις οποίες περιλαμβάνονται και πλοία που έχουν ήδη ενταχθεί στον στόλο. Η κατανομή τους αποτυπώνει το βάρος που δίνει ο όμιλος στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, δείχνει την επιλογή να επενδύσει σε μονάδες με σύγχρονα συστήματα πρόωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, επιδιώκοντας καλύτερη λειτουργική απόδοση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το πρόγραμμα παραδόσεων για το 2026 περιλαμβάνει συνολικά 13 νεότευκτα εκ των οποίων έξι δεξαμενόπλοια Suezmax διπλού καυσίμου, έξι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα εξειδικευμένο δεξαμενόπλοιο τύπου DP2 shuttle tanker. Πρόκειται για τις προγραμματισμένες προσθήκες ολόκληρου του έτους, στις οποίες περιλαμβάνονται και πλοία που έχουν ήδη ενταχθεί στον στόλο. Η κατανομή τους αποτυπώνει το βάρος που δίνει ο όμιλος στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, δείχνει την επιλογή να επενδύσει σε μονάδες με σύγχρονα συστήματα πρόωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, επιδιώκοντας καλύτερη λειτουργική απόδοση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα