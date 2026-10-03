Η αγορά των sneakers γίνεται χρυσωρυχείο – Πώς ένας 21χρονος μετέτρεψε το πάθος του σε επιχείρηση εκατομμυρίων
Η αγορά των sneakers γίνεται χρυσωρυχείο – Πώς ένας 21χρονος μετέτρεψε το πάθος του σε επιχείρηση εκατομμυρίων
Ο 21χρονος Ρόμπι Κάρτραϊτ δημιούργησε επιχείρηση εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων από μεταπώληση sneakers, επενδύοντας χρόνο και κέρδη στην ανάπτυξη της εταιρείας του
Ο Ρόμπι Κάρτραϊτ ξεκίνησε να αναζητά ευκαιρίες πώλησης από την ηλικία των 11 ετών, όταν άρχισε να εμπορεύεται «οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί». Σήμερα, μόλις στα 21 του χρόνια, έχει δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, τη Yorkshire Trainers, και καταφέρνει να αποκομίζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μέσω της διαδικτυακής μεταπώλησης αθλητικών παπουτσιών.
Η πορεία του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν ανακάλυψε την επιχειρηματικότητα μέσα από μικρές δοκιμές και πειραματισμούς. Όπως δήλωσε στο Business Insider, η πρώτη του ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων ήρθε στο γυμνάσιο, όταν συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό όπου οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος ξεκινώντας με μια μικρή αρχική επένδυση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η πορεία του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν ανακάλυψε την επιχειρηματικότητα μέσα από μικρές δοκιμές και πειραματισμούς. Όπως δήλωσε στο Business Insider, η πρώτη του ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων ήρθε στο γυμνάσιο, όταν συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό όπου οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος ξεκινώντας με μια μικρή αρχική επένδυση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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