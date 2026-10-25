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Αποκάλυψη από το Κρεμλίνο: «Τρέχουν» οι προετοιμασίες για τριμερή Πούτιν, Τραμπ και Σι τον Νοέμβριο, εκτός νυμφώνος Ευρώπη και Ζελένσκι
Αποκάλυψη από το Κρεμλίνο: «Τρέχουν» οι προετοιμασίες για τριμερή Πούτιν, Τραμπ και Σι τον Νοέμβριο, εκτός νυμφώνος Ευρώπη και Ζελένσκι
Η συνάντηση των τριών ηγετών σχεδιάζεται να γίνει στο περιθώριο της συνόδου APEC στην Κίνα - Από την έκβασή της θα εξαρτηθεί τυχόν συμμετοχή του Πούτιν στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι - Τι είπε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ
Ξεκίνησαν και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια τριμερή σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμμετάσχουν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, όπως αποκάλυψε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ το πρωί της Κυριακής.
Μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ρωσίας, «Vesti», ο Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να πραγματοποιήσουν την τριμερή συνάντηση σε επίπεδο ηγετών. «Αυτή τη στιγμή, μπορώ ήδη να δηλώσω με βεβαιότητα ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είναι κατ’ αρχήν έτοιμες να τη διοργανώσουν, και οι προετοιμασίες για αυτήν έχουν ήδη ξεκινήσει», δήλωσε ο Ουσάκοφ.
Ο ανώτερος σύμβουλος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της επικείμενης συνόδου κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18–19 Νοεμβρίου στο Σενζέν της Κίνας.
Αναφερόμενος σε άλλες, παράλληλες διπλωματικές πρωτοβουλίες, ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία τον Νοέμβριο ως διερευνητική, περιγράφοντάς την ως «συνάντηση για την εκτίμηση των δυνατοτήτων» προς μια ειρηνευτική συμφωνια στο ουκρανικό.
Ο Ουσάκοφ αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα συμμετοχής του Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 (G20) στο Μαϊάμι της Φλόριντα, που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το Κρεμλίνο έχει λάβει επίσημη πρόσκληση για τη συνάντηση από την Ουάσινγκτον.
Ωστόσο, ο σύμβουλος δήλωσε ότι το ενδεχόμενο ταξίδι του Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτάται από την επιχειρησιακή πρόοδο και τα συγκεκριμένα διπλωματικά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της APEC τον Νοέμβριο στο Σενζέν. «Προς το παρόν, συζητάμε για τη σύνοδο κορυφής του Νοεμβρίου στο Σενζέν, αλλά έχουμε λάβει πρόσκληση», δήλωσε ο Ουσάκοφ σχετικά με την πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι.
Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν η απόφαση σχετικά με το ταξίδι του Πούτιν στη Φλόριντα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία της τριμερούς συνόδου κορυφής στην Κίνα, ο Ουσάκοφ απάντησε καταφατικά. «Φυσικά. Αλλά όπως λέω: πρώτα έρχεται ο Νοέμβριος, και μετά ο Δεκέμβριος», τόνισε ο Ουσάκοφ, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματική αλληλουχία θα καθορίσει τις αποφάσεις της Μόσχας όσον αφορά τον προγραμματισμό.
Η προοπτική άμεσων επαφών σε επίπεδο ηγετών με τη συμμετοχή των Τραμπ, Πούτιν και Σι ξεδιπλώνεται εν μέσω έντονης ανησυχίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσον αφορά τη διπλωματία των μεγάλων δυνάμεων που διεξάγεται χωρίς την άμεση συμμετοχή ηγετων της Γηραιάς Ηπείρου και της Ουκρανίας.
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Αρσένι Γιατσένιουκ προειδοποίησε το Σάββατο ότι οι τριμερείς συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου ενέχουν τον κίνδυνο διαίρεσης των ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών ασφάλειας, συγκρίνοντας την ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής χωρίς την Ουκρανία με τη Συμφωνία του Μονάχου του 1938 και τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι καμία διπλωματική συμφωνία που επηρεάζει την κυριαρχία ή τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορεί να συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του Κιέβου.
Η επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο της πρόσκλησης στο Μαϊάμι συμπίπτει επίσης με την θεσμική αντίδραση από αξιωματούχους της ΕΕ και διεθνείς νομικούς φορείς. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επανειλημμένα επικρίνει τις πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου προς τον Ρώσο αρχηγό κράτους, επικαλούμενοι κρατικά υποστηριζόμενες υβριδικές επιχειρήσεις σαμποτάζ σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη, το οποίο κατηγορεί τον Πούτιν για εγκλήματα πολέμου που συνδέονται με την παράνομη απέλαση Ουκρανών παιδιών.
Μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ρωσίας, «Vesti», ο Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να πραγματοποιήσουν την τριμερή συνάντηση σε επίπεδο ηγετών. «Αυτή τη στιγμή, μπορώ ήδη να δηλώσω με βεβαιότητα ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είναι κατ’ αρχήν έτοιμες να τη διοργανώσουν, και οι προετοιμασίες για αυτήν έχουν ήδη ξεκινήσει», δήλωσε ο Ουσάκοφ.
Ο ανώτερος σύμβουλος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της επικείμενης συνόδου κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18–19 Νοεμβρίου στο Σενζέν της Κίνας.
Αναφερόμενος σε άλλες, παράλληλες διπλωματικές πρωτοβουλίες, ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία τον Νοέμβριο ως διερευνητική, περιγράφοντάς την ως «συνάντηση για την εκτίμηση των δυνατοτήτων» προς μια ειρηνευτική συμφωνια στο ουκρανικό.
Η σύνοδος κορυφής της APEC και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι
Ο Ουσάκοφ αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα συμμετοχής του Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 (G20) στο Μαϊάμι της Φλόριντα, που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το Κρεμλίνο έχει λάβει επίσημη πρόσκληση για τη συνάντηση από την Ουάσινγκτον.
Ωστόσο, ο σύμβουλος δήλωσε ότι το ενδεχόμενο ταξίδι του Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτάται από την επιχειρησιακή πρόοδο και τα συγκεκριμένα διπλωματικά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της APEC τον Νοέμβριο στο Σενζέν. «Προς το παρόν, συζητάμε για τη σύνοδο κορυφής του Νοεμβρίου στο Σενζέν, αλλά έχουμε λάβει πρόσκληση», δήλωσε ο Ουσάκοφ σχετικά με την πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι.
Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν η απόφαση σχετικά με το ταξίδι του Πούτιν στη Φλόριντα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία της τριμερούς συνόδου κορυφής στην Κίνα, ο Ουσάκοφ απάντησε καταφατικά. «Φυσικά. Αλλά όπως λέω: πρώτα έρχεται ο Νοέμβριος, και μετά ο Δεκέμβριος», τόνισε ο Ουσάκοφ, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματική αλληλουχία θα καθορίσει τις αποφάσεις της Μόσχας όσον αφορά τον προγραμματισμό.
Διπλωματική διαμάχη και διεθνή νομικά εμπόδια
Η προοπτική άμεσων επαφών σε επίπεδο ηγετών με τη συμμετοχή των Τραμπ, Πούτιν και Σι ξεδιπλώνεται εν μέσω έντονης ανησυχίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσον αφορά τη διπλωματία των μεγάλων δυνάμεων που διεξάγεται χωρίς την άμεση συμμετοχή ηγετων της Γηραιάς Ηπείρου και της Ουκρανίας.
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Αρσένι Γιατσένιουκ προειδοποίησε το Σάββατο ότι οι τριμερείς συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου ενέχουν τον κίνδυνο διαίρεσης των ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών ασφάλειας, συγκρίνοντας την ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής χωρίς την Ουκρανία με τη Συμφωνία του Μονάχου του 1938 και τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι καμία διπλωματική συμφωνία που επηρεάζει την κυριαρχία ή τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορεί να συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του Κιέβου.
Η επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο της πρόσκλησης στο Μαϊάμι συμπίπτει επίσης με την θεσμική αντίδραση από αξιωματούχους της ΕΕ και διεθνείς νομικούς φορείς. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επανειλημμένα επικρίνει τις πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου προς τον Ρώσο αρχηγό κράτους, επικαλούμενοι κρατικά υποστηριζόμενες υβριδικές επιχειρήσεις σαμποτάζ σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη, το οποίο κατηγορεί τον Πούτιν για εγκλήματα πολέμου που συνδέονται με την παράνομη απέλαση Ουκρανών παιδιών.
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