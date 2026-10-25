Αποκάλυψη από το Κρεμλίνο: «Τρέχουν» οι προετοιμασίες για τριμερή Πούτιν, Τραμπ και Σι τον Νοέμβριο, εκτός νυμφώνος Ευρώπη και Ζελένσκι

Η συνάντηση των τριών ηγετών σχεδιάζεται να γίνει στο περιθώριο της συνόδου APEC στην Κίνα - Από την έκβασή της θα εξαρτηθεί τυχόν συμμετοχή του Πούτιν στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι - Τι είπε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ