«Νετανιάχου ή πυρηνικός όλεθρος»: Η προεκλογική ανάρτηση-μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που προειδοποιεί για «δεύτερο Ολοκαύτωμα»
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Εκλογές Ισραήλ Ιράν Πυρηνικά Όπλα Τεχεράνη

«Νετανιάχου ή πυρηνικός όλεθρος»: Η προεκλογική ανάρτηση-μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που προειδοποιεί για «δεύτερο Ολοκαύτωμα»

Ο Νετανιάχου επέλεξε τα λόγια του διάσημου επιχειρηματία και συγγραφέα Γιούβαλ Μπλούμπεργκ για να θέσει τους Ισραηλινούς πολίτες «προ των εθυνών τους», λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα - «Είσαι σε υστερία» του απαντά ο Άισενκοτ

«Νετανιάχου ή πυρηνικός όλεθρος»: Η προεκλογική ανάρτηση-μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που προειδοποιεί για «δεύτερο Ολοκαύτωμα»
65 ΣΧΟΛΙΑ
Δυναμιτίζει το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ήμερες πριν τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα με μια ανάρτηση που απεικονίζει έκρηξη πυρηνικής βόμβας στο Τελ Αβίβ, με μια φωτογραφία παραγμένη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην ανάρτηση φαίνεται το «μανιτάρι» που προκαλεί η έκρηξη της ατομικής βόμβας να καταστρέφει το Τελ Αβίβ (δείτε φωτογραφία). 

Ο Νετανιάχου επέλεξε να ντύσει την ανάρτηση αυτή με μια εκτενή αναφορά στον επιχειρηματία, στοχαστή και συγγραφέα Γιούβαλ Μπλούμπεργκ, που κάνει αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν αναφέροντας για πρώτη φορά ότι, άσχετα με το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών στις ΗΠΑ, η προσπάθεια να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη θα πρέπει  να συνεχιστεί.

«Νετανιάχου ή πυρηνικός όλεθρος»: Η προεκλογική ανάρτηση-μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που προειδοποιεί για «δεύτερο Ολοκαύτωμα»


Παράλληλα, ο Μπλούμπεργκ φροντίζει να νουθετήσει τους Ισραηλινούς πολίτες ενόψει των εκλογών,  λέγοντας ότι «το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πραγματικό και απτό υπαρξιακό κίνδυνο. Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά, τίποτα δεν θα αλλάξει πια. Όλα είναι τόσο ασήμαντα μπροστά στον υπαρξιακό κίνδυνο του Ιράν και του σιιτικού άξονα».

«Το μίσος για τον Νετανιάχου, όσο κι αν γεμίζει έναν ολόκληρο κόσμο για ένα ολόκληρο στρατόπεδο, δεν θα βοηθήσει απέναντι στον ιρανικό πυρήνα, όποιος νοιάζεται για την φυσική ύπαρξη του ίδιου, της οικογένειάς του και των αγαπημένων του, το χέρι του πρέπει να τρέμει πριν επιλέξει κάποιον που δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει την αποστολή, και έτσι να καταδικάσει τον εαυτό του και την οικογένειά του σε κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος, εξαιτίας του πολιτικού του μίσους ή εξαιτίας μιας ηλίθιας και ασήμαντης καταιγίδας αίματος», προσθέτει.

Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου


«Νετανιάχου, είσαι σε υστερία»


Η ανάρτηση αυτή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσε την άμεση αντίδραση του βασικού πολιτικού του αντιπάλου για την πρωθυπουργία της χώρας, Γκαντί Αϊσενκοτ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Νετανιάχου είναι σε υστερία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άισενκοτ

«Νετανιάχου, είσαι σε υστερία. Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, πάλι η ίδια μέθοδος με ψέματα και τρομοκρατήσεις. Αυτή τη φορά - απειλή κατά των πολιτών του Ισραήλ με μαζική καταστροφή. Και αυτό αφού απέτυχες να πετύχεις τους στόχους του πολέμου στο Ιράν. Από υποσχέσεις για απόλυτη νίκη πέρασες στο "δεν θα υποταγούμε". Αυτή είναι όλη η ιστορία. Απέτυχες. Και σε δύο μέρες, ο λαός του Ισραήλ θα σου το δείξει στις κάλπες. Εμείς θα σχηματίσουμε την επόμενη κυβέρνηση και θα οδηγήσουμε το Ισραήλ στην ασφάλεια και την ευημερία».

65 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης