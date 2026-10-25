«Νετανιάχου ή πυρηνικός όλεθρος»: Η προεκλογική ανάρτηση-μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που προειδοποιεί για «δεύτερο Ολοκαύτωμα»

Ο Νετανιάχου επέλεξε τα λόγια του διάσημου επιχειρηματία και συγγραφέα Γιούβαλ Μπλούμπεργκ για να θέσει τους Ισραηλινούς πολίτες «προ των εθυνών τους», λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα - «Είσαι σε υστερία» του απαντά ο Άισενκοτ