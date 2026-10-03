Ο γάμος Έλληνα στη βίλα Λάγκερφελντ στο Μονακό, η συνάντηση των εφοπλιστών και η μεγάλη ανάσα
Ο γάμος Έλληνα στη βίλα Λάγκερφελντ στο Μονακό, η συνάντηση των εφοπλιστών και η μεγάλη ανάσα
Κοσμικός αναβρασμός από την Κυανή Ακτή έως την Ελληνική πρωτεύουσα. Ο mister Easy Jet Sir. Στέλιος Χατζηιωάννου παντρεύεται σήμερα στη βίλα Λάγκερφελντ στο Μονακό, οι εφοπλιστές καλωσόρισαν το Φθινόπωρο με δύο Προέδρους Δημοκρατίας την ώρα που επιχειρηματίας εγκατέλειπε την εργένικη ζωή με μια ανάσα
O Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, κατά κοινή ομολογία επιχειρηματίας φαινόμενο έχει πάντα τον τρόπο να εκπλήσσει τους δικούς του ανθρώπους. Από το καλοκαίρι ειδοποίησε την οικογένειά του ότι πρόκειται να παντρευτεί την επί 9 χρόνια σύντροφο και μητέρα του παιδιού του , την Ιρλανδέζα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Orla Murphy.
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