Ο γάμος Έλληνα στη βίλα Λάγκερφελντ στο Μονακό, η συνάντηση των εφοπλιστών και η μεγάλη ανάσα

Κοσμικός αναβρασμός από την Κυανή Ακτή έως την Ελληνική πρωτεύουσα. Ο mister Easy Jet Sir. Στέλιος Χατζηιωάννου παντρεύεται σήμερα στη βίλα Λάγκερφελντ στο Μονακό, οι εφοπλιστές καλωσόρισαν το Φθινόπωρο με δύο Προέδρους Δημοκρατίας την ώρα που επιχειρηματίας εγκατέλειπε την εργένικη ζωή με μια ανάσα