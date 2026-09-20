Φυτικά γάλατα: Χάνουν το μομέντουμ βρώμη, αμύγδαλο και σόγια – Οι καταναλωτές επιστρέφουν στην «παράδοση»

Oι πωλήσεις παραδοσιακού γάλακτος εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από μια μακρά περίοδο υποχώρησης, με βάση τα στοιχεία της Circana - Τι ανησυχεί τους καταναλωτές σε σχέση με τα φυτικά ροφήματα