Φυτικά γάλατα: Χάνουν το μομέντουμ βρώμη, αμύγδαλο και σόγια – Οι καταναλωτές επιστρέφουν στην «παράδοση»
Φυτικά γάλατα: Χάνουν το μομέντουμ βρώμη, αμύγδαλο και σόγια – Οι καταναλωτές επιστρέφουν στην «παράδοση»
Oι πωλήσεις παραδοσιακού γάλακτος εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από μια μακρά περίοδο υποχώρησης, με βάση τα στοιχεία της Circana - Τι ανησυχεί τους καταναλωτές σε σχέση με τα φυτικά ροφήματα
Γάλα βρώμης, αμυγδάλου και σόγιας είναι μόνο μερικά από τα φυτικά ροφήματα που μεγάλες εταιρείες προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να παρουσιάσουν ως αντάξια ή και καλύτερα του παραδοσιακού γάλακτος. Παρ’ ότι συνεχίζουν να αποτελούν τάση, τα τελευταία στοιχεία της Circana δείχνουν πως η δυναμική τους φαίνεται να εξασθενεί.
Ο όγκος των πωλήσεων φυτικών υποκατάστατων γάλακτος στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 5,4% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών. Το γάλα αμυγδάλου, που παραμένει η δημοφιλέστερη κατηγορία, σημείωσε πτώση 7,9%. Στη Βρετανία, οι πωλήσεις σε όγκο μειώθηκαν κατά 2,5% το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, ενώ σε Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε.
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Ο όγκος των πωλήσεων φυτικών υποκατάστατων γάλακτος στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 5,4% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών. Το γάλα αμυγδάλου, που παραμένει η δημοφιλέστερη κατηγορία, σημείωσε πτώση 7,9%. Στη Βρετανία, οι πωλήσεις σε όγκο μειώθηκαν κατά 2,5% το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, ενώ σε Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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