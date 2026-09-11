Η 85χρονη γιαγιά που έγινε σταρ των social media από έναν μικρό φούρνο
Η 85χρονη γιαγιά που έγινε σταρ των social media από έναν μικρό φούρνο
Από έναν μικρό φούρνο, η Nonna Silvi έφτασε να έχει περισσότερους από 5 εκατομμύρια followers, ανάμεσα τους και ο Ρονάλντο
Η ζωή της Σιλβάνα Μπίνι θα μπορούσε να γίνει αφορμή για σενάριο ταινίας. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με επτά παιδιά. Πέντε κορίτσια και δύο αγόρια. Στα 14 της, οι γονείς της την έστειλαν να δουλέψει. Σιδέρωνε ρούχα. Ξεκινούσε στις 7 το πρωί, με το σίδερο και την κόλλα σιδερώματος ανά χείρας και επέστρεφε αργά το απόγευμα.
Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε τον άνδρα που θα παντρευόταν, με τον οποίο απέκτησε τα δύο της παιδιά. Μαζί, με τις λίγες οικονομίες τους κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μικρή αγροτική επιχείρηση. Ο γάμος, όμως, δεν άντεξε. Η Σιλβάνα αποφάσισε να χωρίσει, σε μια εποχή που το διαζύγιο στην Ιταλία ήταν ακόμα ταμπού. Δυναμική και με όρεξη για δουλειά, πήρε τα δύο της παιδιά και γύρισε σελίδα στη ζωή της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε τον άνδρα που θα παντρευόταν, με τον οποίο απέκτησε τα δύο της παιδιά. Μαζί, με τις λίγες οικονομίες τους κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μικρή αγροτική επιχείρηση. Ο γάμος, όμως, δεν άντεξε. Η Σιλβάνα αποφάσισε να χωρίσει, σε μια εποχή που το διαζύγιο στην Ιταλία ήταν ακόμα ταμπού. Δυναμική και με όρεξη για δουλειά, πήρε τα δύο της παιδιά και γύρισε σελίδα στη ζωή της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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