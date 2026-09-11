Η 85χρονη γιαγιά που έγινε σταρ των social media από έναν μικρό φούρνο

Από έναν μικρό φούρνο, η Nonna Silvi έφτασε να έχει περισσότερους από 5 εκατομμύρια followers, ανάμεσα τους και ο Ρονάλντο